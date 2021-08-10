بين برشلونة وباريس.. يتواصل التشويق بشأن مستقبل ميسي

باو بارينا ا ف ب

نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي خلال مشاركته في مؤتمر صحافي اعلن فيه رسميا رحيله عن برشلونة الذي امضى في صفوفه اكثر من 20 عاما. 8 اب/اغسطس 2021

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باريس (أ ف ب)

حُرٌّ بالانتقال الى أينما يشاء بعدما كتب أسطورته في برشلونة الإسباني طيلة 21 عاماً، يتواصل التشويق بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويبقى باريس سان جرمان الفرنسي "احتمالاً" كوجهة بالنسبة لأفضل لاعب في العالم ست مرات.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل بالإمكان أن يحمل معه هذا التشويق انعطافات؟ ففي ليل الاثنين-الثلاثاء، زعمت القناة التلفزيونية الكاتالونية "بيتيفي" أن برشلونة قد قدم للتو "عرضاً أخيراً" لابن الـ34 عاماً.

لكن الصحافة الرياضية الإسبانية سارت صباح الثلاثاء باتجاه آخر تماماً: "الوجهة باريس" بحسب ما كتبت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، وذلك قبل أن يشاهد صحافي وكالة فرانس برس النجم الأرجنتيني مع زوجته وأطفاله الثلاثة يصلون في الساعة الواحدة والعشرين دقيقة من اليوم الثلاثاء الى مطار برشلونة-إل برات في طريقهم الى العاصمة الفرنسية على الأرجح.

في باريس، بالنسبة لجمهور نادي العاصمة الأمور محسومة لدرجة أن عدداً كبيراً منهم أمضوا ليلتهم الأحد والاثنين أمام مطار لو بورجيه وعند مدخل ملعب "بارك دي برينس" بانتظار قدوم الأرجنتيني.

لكن الأرجنتيني بقي في منزله في ضواحي برشلونة، مع عائلته وبصحبة زميله السابق في برشلونة وصديقه الأوروغوياني لويس سواريس قبل التوجه ظهر الثلاثاء الى المطار.

يتناقض هدوء ميسي مع ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي ونفاد صبر المشجعين الباريسيين المستعدين للترحيب بواحد من أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

- "مرحلة نفاد الصبر" -

كما أن الحماس شق طريقه خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم الى لاعبي الدوري الفرنسي مع بدء الحديث الجدي عن وصول ميسي الى نادي العاصمة بعدما اتخذ القرار بالانفصال عن عشقه الأول برشلونة.

وتحدثت صحيفة "لو باريزيان" الثلاثاء عن أن إمكانية قدوم ميسي أحدثت "جنوناً"، فيما عنونت صحيفة "ليكيب" الرياضية "في مرحلة نفاد الصبر"، متحدثة عن "الساعات الأطول" من الانتظار، متسائلة: "هل الخاتمة اليوم (الثلاثاء)؟".

منذ الإعلان الصادم الخميس عن رحيل ميسي، فرض سان جرمان نفسه الوجهة الأكثر ترجيحاً للاعب الأرجنتيني الذي قال في المؤتمر الصحافي الوداعي الأحد من "كامب نو" أن النادي الباريسي "احتمال"، مضيفاً "بصراحة، تلقيت الكثير من المكالمات، من العديد من الأندية عندما صدر البيان الصحافي (عن رحيله). في هذه المرحلة، لم يحسم أي شيء".

تثير الصحافة الفرنسية الاهتمام المشترك بين الطرفين، واقتراح سان جرمان بعقد لمدة عامين على الأقل، براتب سنوي صافٍ يبلغ حوالي 40 مليون يورو، ما سيضع الأرجنتيني على نفس المستوى من زميله السابق وصديقه البرازيلي نيمار (36 مليون يورو)، اللاعب الأعلى أجراً في فرنسا.

لكن طالما أنه لم يحط في العاصمة الفرنسية، فليس هناك توقيع: ميسي يتلاعب بأعصاب الجماهير، بنفس الطريقة التي يراوغ بها خصومه في الملاعب.

- صديق نيمار -

يوم الأحد، فضل ميسي أن يكرس وقته لبرشلونة في ما يمكن أن يكون آخر أسبوع له كلاعب حر.

في "كامب نو" حيث كتب أسطورته، أعلن ميسي وهو يبكي حبه للنادي الذي وصل إليه وهو في الثالثة عشرة من عمره.

نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي يجهش بالبكاء في مستهل مؤتمره الصحافي الذي يتحدث فيه عن رحيله عن الفريق الكاتالوني. 8 اب/اغسطس 2021 باو بارينا ا ف ب

وبعد ان تمالك انفاسه قال في مستهل حديثه "لم اتصور اطلاقاً الرحيل عن برشلونة لأني للحقيقة لم أفكر بهذا الأمر. كنت اريد وداعاً مع الجميع على ارضية الملعب"، مضيفاً "هذا العام، كنت أنا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده أكثر من اي شيء آخر. الرحيل صعبٌ وقاسٍ".

وتابع "لا زلت غير مصدق بأني ساترك هذا النادي وتغيير حياتي. أنا اعشق هذا النادي. اما الآن فيتعين علي الانطلاق من نقطة الصفر. لم اكن مستعداً بصراحة لسيناريو مماثل".

واوضح "لقد اعطيت كل شيء لهذا النادي من اليوم الاول حتى الأخير. لقد عشت في صفوف النادي اوقاتاً جيدة واخرى صعبة، لكن الناس هنا اظهروا حبهم تجاهي وهذا سيبقى معي الى الأبد".

وكشف ميسي أنه خفض راتبه الى النصف حتى يتمكن من البقاء، لكن برشلونة تخلى عن تمديد عقده الضخم الذي انتهى في حزيران/يونيو لتجنب تعريض ميزانية النادي الى الخطر بسبب قواعد سقف الرواتب التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني.

هذا الأمر، أعطى سان جرمان ومالكيه القطريين الفرصة المثالية لتعزيز صفوف النادي بلاعب يصنفه الكثيرون على أنه أعظم من مارس هذه اللعبة.

القوة المالية لسان جرمان والتخفيف من قواعد اللعب النظيف المالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، فتحا الباب أمام نادي العاصمة الفرنسية لتحقيق صفقة لم يتخيلها أحد في بداية الصيف.

يعود الاتصال بين ميسي وسان جرمان الى صيف 2020، عندما أعرب الأرجنتيني عن رغبته في مغادرة برشلونة.

لكن في ذلك الوقت، لم تذهب الأمور الى هذا الحدّ بعدما وجد اللاعب أرضية مشتركة مع النادي الكاتالوني لتمديد بقائه لعام إضافي.

بقدومه الى سان جرمان، سيجتمع ميسي بصديقه نيمار الذي لعب بجانبه في برشلونة بين عامي 2013 و2017.

أمضى الرجلان أمسية معاً في أوائل آب/أغسطس الحالي خلال عطلة في إيبيسا بصحبة مواطنيه أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس والإيطالي ماركو فيراتي الذين يدافعون أيضاً عن ألوان نادي العاصمة الفرنسية.

ما هو مؤكد، أن سان جرمان الذي افتتح رحلة استعادة لقب الدوري الفرنسي من ليل بفوزه السبت على تروا 2-1، مهد الطريق لهذا "الانفجار الكبير" القادر على نقله الى بُعد آخر إن كان على الصعيد الرياضي أو الاقتصادي، وهو لا ينتظر اليوم سوى توقيع ميسي.

© 2021 AFP