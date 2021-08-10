حاكم نيويورك أندرو كومو يعلن استقالته بعد اتهامه بالتحرش

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نيويورك (أ ف ب)

اعلن حاكم ولاية نيويورك الديموقراطي اندرو كومو الثلاثاء استقالته بعدما اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي.

وقال كومو في تصريح "اعتقد أنه في ضوء الظروف، فإن أفضل وسيلة للمساعدة الآن هي أن انسحب"، موضحا أن "استقالتي ستكون نافذة خلال 14 يوما".

ونفى كومو (63 عاما) اتهامه بالتحرش الجنسي والذي وثقه الاسبوع الفائت تقرير لمكتب النائب العام في نيويورك.

لكنه اكد أنه يرغب في تقديم "اعتذار عميق جدا" من أي امرأة تعرضت للاهانة بسبب سلوكه.

واضاف "كنت على الدوام قريبا جدا من الناس. (اعترف) بأنني اعانق واقبل الناس بعفوية، سواء نساء أو رجالا. لقد قمت بذلك طوال حياتي".

وتابع "لم يخطر في بالي أن اتجاوز الحدود مع أي شخص، لكنني لم ادرك" الخط الفاصل بين المسموح به وغير المسموح به.

وستخلف كومو مساعدة حاكم الولاية كاثلين هوشول، وهي أيضا ديموقراطية.

© 2021 AFP