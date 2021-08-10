ليونيل ميسي: ايقونة جديدة في باريس

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باريس (أ ف ب)

تملك العاصمة الفرنسية باريس معالم أثرية شهيرة: برج إيفل، متحف اللوفر وقوس النصر، أما الآن فهي على وشك ان تملك ايضا الايقونة الارجنتيني ليونيل ميسي الذي سيوقع في الساعات القليلة المقبلة عقد انتقاله رسميا الى صفوف نادي العاصمة باريس سان جرمان.

اقلعت طائرته الخاصة من مطار ال برات في برشلونة ظهر الثلاثاء تزامنا مع ازالة صورة عملاقة له في ملعب كامب نو الخاص بالنادي الكاتالوني.

بالنسبة الى "لا بولغا" وهو لقب ميسي ولبرشلونة، فإنها نهاية قصة حب استمرت 21 عاما كانت مليئة بالانجازات والنجاحات لأبن مدينة روزاريو الارجنتينية التي تركها بعمر 13 عاما، قبل ان يسدل الستار على مسيرة في صفوف النادي الاسباني حصد فيها 35 لقبا.

قام النجم الارجنتيني بتوديع فريقه الاحد خلال مؤتمر صحافي مؤثر اشار فيه بأنه يعتبر اولاده كاتالونيين اكثر منهم ارجنتينيين ليؤكد مدى تعلقه بهذه المدينة.

انتظر حتى بلوغ الرابعة والثلاثين من عمره لكي يتوج ببطولة كوبا اميركا الشهر الماضي بفوز الارجنتين على البرازيل بقيادة صديقه نيمار بهدف وحيد في المباراة النهائية على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، وذلك بعد ان لازمه الفشل في المباراة النهائية ثلاث مرات في البطولة القارية، كما سقط ايضا في نهائي مونديال البرازيل عام 2014.

نما ميسي في صفوف برشلونة حتى اصبح نجما كرويا عالميا حصد جائزة الكرة الذهبية ست مرات (رقم قياسي) وبات احد افضل اللاعبين الذين انجبتهم الملاعب على مر الازمة. لكنه في السنوات الاخيرة بات يشكل عبئا على برشلونة الذي يرزح تحت ديون طائلة ولم يعد باستطاعته تأمين الاجر السنوي لنجمه العالمي على الرغم من ان الاخير أكد بانه كان راضيا بتقاضي نصف راتبه، لكن برشلونة اصطدم ايضا بسقف الاجور الذي وضعته رابطة الاندية الاسبانية وبالتالي لم تعتمد الاخيرة الاتفاق الذي كان توصل اليه اللاعب وناديه.

وكان المدير الرياضي في برشلونة رامون بلانيس اعترف العام الماضي "الزواج بين ميسي وبرشلونة جلب الكثير الى الطرفين. يجب ان نكن احتراما كبيرا لما يمثله ميسي ولتاريخه ايضا".

وحده ربما النجم الهولندي الطائر يوهان كرويف حظي بهذه الهالة العالمية والارث الكاتالوني. قاسم مشترك اخر بين كرويف وميسي: قبل عودته الى برشلونة مدربا حصد النجاتات، لم يتمكن كرويف من انهاء مسيرته في النادي الكاتالوني.

وعلق زميل برشلونة السابق اندريس انييستا على انتقال ميسي الى باريس سان جرمان في حديث لوكالة فرانس برس "سيكون من الصعب رؤيته يدافع عن الوان قميص اخر عن برشلونة. لقد عاش كل حياته في برشلونة. انه لاعب ملهم لم ار في حياتي لاعبا مثله".

لم يعد ميسي المراوغ الذي لا يكل على ارضية الملعب كما فعل مثلا خلال سلسلة مراوغاته في المباراة ضد خيتافي في 18 نيسان/ابريل عام 2007 والذي اختير افضل هدف في تاريخ النادي الكاتالوني. لكنه يبقى ماكينة لتسجيل الاهداف وصناعتها.

-هداف برشلونة التاريخي-

يبقى ميسي افضل هداف في تاريخ برشلونة حيث سجل 672 هدفا في 778 مباراة، اللاعب الاكثر تهديفا خلال عام بأكمله (91 هدفا عام 2012)، او اللاعب الاكثر نيلا للالقاب في صفوف برشلونة بينها دوري ابطال اوروبا اربع مرات اعوام 2006 و2009 و2011 و2015.

الى جانب الارقام، يملك ميسي ذكريات ستظل ماثلة في اذهان انصار برشلونة لا سيما في مباريات الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد وثلاثية الشهيرة خلال فوز فريقه الكاسح 6-2 في عقر دار الاخيرة ملعب سانتياغو برنابيو عام 2009، او الفوز الشهير الاخر بخماسية نظيفة على ملعب كامب نو في العام التالي.

لطالما كان ميسي ركيزة نجاحات برشلونة على الرغم من انه كان محاطا بلاعبين يملكون فنيان عالية امثال انييستا وتشافي والكاميروني صامويل ايتو، ثم لاحقا البرازيل نيمار والاوروغوياني لويس سواريز.

© 2021 AFP