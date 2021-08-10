والد ميسي يؤكد لوسائل الإعلام بأن نجله سيوقع لباريس سان جرمان

الأرجنتيني ليونيل ميسي محتفلاً بتسجيل هدف لبرشلونة في مرمى سيلتا فيغو في 16 أيار/مايو 2021 في ملعب كامب نو

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برشلونة (أ ف ب)

أكد والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الثلاثاء أن نجله سيوقع لباريس سان جرمان الفرنسي، وذلك تزامناً مع وصول أفضل لاعب في العالم ست مرات الى مطار برشلونة-إل برات في طريقه الى العاصمة الفرنسية بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة.

وقال خورخي ميسي الذي يتولى إدارة أعمال نجله، للقناة التلفزيونية الإسبانية "لا سيكستا": نعم، ليو سيوقع اليوم لباريس سان جرمان". وعندما سئل في المطار من قبل الصحافيين إذا كان ميسي سيوقع لاحقاً الثلاثاء مع سان جرمان، أجاب "نعم".

وبعد القرار الصادم الذي صدر الخميس بعدم تجديد عقده الذي انتهى مع برشلونة الإسباني، كان سان جرمان الوجهة الأكثر احتمالاً للنجم الأرجنتيني، لاسيما بعد تعاقد مانشستر سيتي الإنكليزي مع نجم أستون فيلا جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه استرليني.

وخلافاً لما زعمت القناة التلفزيونية الكاتالونية "بيتيفي" ليل الإثنين-الثلاثاء بأن برشلونة قدم "عرضاً أخيراً" لابن الـ34 عاماً لكي يبقى في صفوفه، يبدو أن رحلة الـ21 عاماً في "كامب نو" انتهت بشكل مؤكد للنجم الأرجنتيني بسبب قانون سقف الرواتب الجديد الذي فرضته رابطة الدوري الإسباني، ما تسبب بقرار الانفصال عن "بلاوغرانا" تجنباً لتهديد ميزانية النادي بحسب ما أفاد رئيسه جوان لابورتا.

ومنذ بدء الحديث عن احتمال انضمام ميسي لسان جرمان حيث سيلعب تحت قيادة مواطنه ماوريسيو بوكيتينو وبجانب مواطنيه أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس وزميله السابق في برشلونة صديقه البرازيلي نيمار، عاش جمهور نادي العاصمة حالة من النشوة وحتى أن عدداً كبيراً منه قرر انتظار اللاعب الأحد والإثنين في مطار لو بورجيه وملعب "بارك دي برينس".

© 2021 AFP