الأرجنتيني ميسي يحلم "بإحراز لقب دوري الأبطال" مع سان جرمان

ستيفان دو ساكوتان ا ف ب

النجم الارجنتيني ليونيل ميسي خلال تقديمه كلاعب جديد في باريس سان جرمان الفرنسي، باريس في 11 اب/اغسطس 2021

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باريس (أ ف ب)

أفاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأربعاء خلال تقديمه كلاعب جديد في باريس سان جرمان الفرنسي أنه يحلم باحراز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي توج معه شخصياً أربع مرات سابقاً.

جالساً بجانب الرئيس القطري لسان جرمان ناصر الخليفي، قال ابن الـ34 عاماً في المؤتمر الصحافي "قلت إن حلمي هو الفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه (سان جرمان) المكان المثالي للحصول على فرصة تحقيق ذلك".

وتوج ميسي بلقبه الرابع الأخير في المسابقة القارية عام 2015 مع برشلونة الإسباني، فيما يبحث سان جرمان عن اللقب للمرة الأولى ولهذا السبب كان من أكثر الفرق تعزيزاً لصفوفه منذ انتقال ملكيته الى قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011.

ووقع ميسي الثلاثاء عقد انتقاله الى سان جرمان لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث بعد الانفصال عن برشلونة الذي دافع عن ألوانه طيلة 21 عاماً وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة، بينها 10 في الدوري الإسباني و4 في دوري الأبطال من أصل 35 في جميع المسابقات.

وقال ميسي خلال تقديمه في ملعب "بارك دي برينس" إنه "سعيدٌ للغاية" بانضمامه الى سان جرمان، مضيفاً "أتطلع للاجتماع بزملائي، الطاقم، وأن أبدأ هذه المرحلة الجديدة"، مضيفاً بأنه كان "من الصعب جداً علي" أن يترك برشلونة "بعد هذه الفترة الطويلة".

ورحب الخليفي بأفضل لاعب في العالم ست مرات قائلاً "يُسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام لباريس سان جرمان، ونحن فخورون بالترحيب به في باريس مع عائلته".

وتابع "لن نخيب آمال جماهير باريس سان جرمان ونحن نصنع لحظة تاريخية والعمل الجدي يبدأ الآن"، متطرقاً الى مسألة هداف نادي العاصمة كيليان مبابي الذي لم يجدد حتى الآن عقده (ينتهي في صيف 2022)، بالقول إن "كيليان باريسي، منافس بشدة. قال إنه يريد فريقاً قادراً على المنافسة، والآن، ليس هناك أي فريق أكثر تنافسية (من سان جرمان). لا عذر له للقيام بأي شيء آخر (سوى البقاء مع الفريق)".

ويبدو سان جرمان فريقاً لا يقهر هذا الموسم، أقله على الورق، بعدما عزّز صفوفه بقائد ريال مدريد الإسباني قلب الدفاع سيرخيو راموس في صفقة انتقال حر، وقائد هولندا جورجينيو فينالدوم والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في صفقتي انتقال حر أيضاً بعد انتهاء عقديهما مع ليفربول الإنكليزي وميلان توالياً، والنجم المغربي اشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي.

ومن المؤكد أن القوة المالية لسان جرمان والتخفيف من قواعد اللعب النظيف المالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، فتحا الباب أمام نادي العاصمة الفرنسية لتحقيق هذه الصفقات وأبرزها ميسي بالتأكيد.

وشدد الخليفي الأربعاء "نحترم قواعد اللعب المالي النظيف وملتزمون باللوائح"، مضيفاً "ما نقوم به في سان جرمان ينعكس خارجه خصوصاً على العاصمة الفرنسية".

© 2021 AFP