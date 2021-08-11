البطل الأولمبي زفيريف يعلن غيابه عن كأس ديفيس

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الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بفوزه بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال لكرة المضرب في أولمبياد طوكيو في 1 آب/أغسطس 2021

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برلين (أ ف ب)

أعلن الالماني ألكسندر زفيريف المتوج مؤخراً بذهبية مسابقة كرة المضرب في أولمبياد طوكيو الأربعاء أنه سيغيب عن منافسات كأس ديفيس المقرر اقامتها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ولن يدافع بالتالي عن ألوان منتخب بلاده.

وبعدما أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً في الدور نصف النهائي في العرس الأولمبي، طوق زفيريف، ابن الـ 24 عاماً، عنقه بالمعدن الاصفر بفوزه في المباراة النهائية على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و6-1.

ومنح زفيريف المصنف خامسًا عالميًا بلاده ميداليتها الذهبية الأولى في فردي الرجال في تاريخ الألعاب الأولمبية، وبات ثاني ألماني يتوج في الفردي بعد مواطنته شتيفي غراف في أولمبياد سيول 1988.

وأصرّ زفيريف برغم نجاحاته الاخيرة انه يحتاج لقسط من الراحة مع نهاية موسم الدورات الدولية للاعبين المحترفين، علماً أن ألمانيا هي من بين 18 منتخباً سيخوضون منافسات كأس ديفيس للفرق التي تبدأ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وتمتد لفترة أسبوع.

قال زفيريف لصحيفة "سبورتس بيلد" الألمانية "أنا أنسان واحتاج للراحة. نلعب من كانون الثاني/يناير حتّى تشرين الاوّل/أكتوبر ولا أريد أن ألعب في تشرين الثاني/نوفمبر".

وأكد الألماني انه يرغب بالمشاركة في كأس ديفيس في المستقبل، في حال تم اعتماد النظام القديم مع خوض المباريات خلال عطلات نهاية الأسبوع أثناء الموسم.

وضمن هذا السياق، أضاف قائلاً "في حال العودة إلى النظام القديم، مع أفضلية الاستضافة و(اقامة) المباريات في عطلة نهاية الأسبوع، فسأشارك".

وتوجت إسبانيا على حساب كندا في عام 2019 بلقب النسخة الأولى من كأس ديفيس بحلتها الجديدة، والتي أقيمت على مدى أسبوع واحد بمشاركة 18 منتخباً، بدلاً من توزيعها على مدى 4 أسابيع وفي دول مختلفة بحسب المتنافسين. علماً انه تم ألغاء نسخة عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

© 2021 AFP