تأهل أندرييسكو في مونتريال وانسحاب الشقيقتين وليامس من سينسيناتي

ميناس بانايوتاكيس غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الرومانية بيانكا أندرييسكو تحتفل بفوزها على البريطانية هارييت دارت في الدور الثاني لدورة مونتريال في كرة المضرب، مونتريال في 10 آب/أغسطس 2021

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مونتريال (أ ف ب)

حققت الكندية بيانكا أندرييسكو عودة موفقة الى أرضها وبين جماهيرها الحاضرة في المدرجات، وبلغت الدور الثالث لدورة مونتريال، إحدى دورات الألف لرابطة محترفات كرة المضرب "دبليو تي أيه"، بفوزها الثلاثاء على البريطانية هارييت دارت 6-1 و3-6 و6-3، في وقت أعلنت الشقيقتان المخضرمتان سيرينا وفينوس وليامس انسحابهما من سينسيناتي، الدورة التالية المصنفة ألف بحسب "دبليو تي أيه".

قبل عامين في تورونتو التي تتناوب مع مونتريال على استضافة دورتي الرجال (ألالف نقطة للماسترز) والسيدات، حققت أندرييسكو الانجاز حين باتت أول كندية تتوج على أرضها منذ 50 عاماً لكنها لم تتمكن من الدفاع عن اللقب العام الماضي لإلغاء الدورة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وهذه المرة الأولى التي تلعب فيها الكندية المصنفة ثانية في مونتريال لأن مشاركاتها الثلاث السابقة كانت في تورونتو، علماً أنها خرجت من التصفيات في 2016 حين كانت الدورة في مونتريال وكانت حينها في السادسة عشرة من عمرها ومصنفة 610 عالمياً.

وعانت ابنة الـ21 عاماً، المتوجة بطلة لفلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2019 والتي غابت عن الملاعب في 2020 بسبب الإصابة، للخروج منتصرة الثلاثاء في مستهل حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزته بفضل انسحاب الأميركية سيرينا وليامس من النهائي بعد أربعة أشواط على البداية نتيجة الإصابة.

واحتاجت الكندية الى أكثر من ساعتين بقليل لكي تتجاوز عقبة دارت المصنفة 172 عالمياً، لكنها كانت سعيدة بما قدمته أمام جمهورها، قائلة "كانت الأجواء رائعة هنا. تأثرت كثيراً وشعرت بالقشعريرة لدى دخولي (الملعب) وسط تشجيع الحضور".

وتابعت "صحيح أنهم كانوا 5 آلاف (متفرج) وحسب، لكن بدا لي كأنهم أكثر من ذلك بكثير"، مشيرة الى أن أفضل لحظات المباراة كانت عودتها بعد خسارة المجموعة الثانية.

وتلتقي أندرييسكو في الدور الثالث مع الفائزة من مواجهة التونسية أنس جابر المصنفة 13 في الدورة والتي فازت في الدور الأول على الفرنسية كلارا بوريل بسهولة 6-1 و6-3، والروسية داريا كاساتكينا.

وبلغت الدور الثالث أيضاً بطلة ويمبلدون مرتين التشيكية بترا كفيتوفا السابعة والمتوجة باللقب عام 2012، وذلك بفوزها على الفرنسية فيونا فيرو 6-4 و6-4، وبطلة أستراليا المفتوحة مرتين البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الثامنة بفوزها على الرومانية سورانا كيرستيا 6-2 و6-2.

وكانت بطلة رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017 الإسبانية غاربيني موغوروسا المصنفة خامسة أبرز ضحايا الأيام الأولى من الدورة بخروجها من الدور الثاني على يد التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 2-6 و6-صفر و3-6.

الى ذلك، أعلنت الشقيقتان وليامس ومواطنتيهما صوفيا كينين الانسحاب من دورة سينسيناتي التي تنطلق الإثنين المقبل والتي تشكل تحضيراً لبطولة فلاشينغ ميدوز المقررة بين 30 الحالي و12 أيلول/سبتمبر.

وانضمت اللاعبات الثلاث الى النجمين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر اللذين قررا أيضاً عدم المشاركة في دورة الرجال المقامة في نفس الفترة.

وكشفت سيرينا، الفائزة بلقب سينسيناتي مرتين، أنها قررت الانسحاب بسبب إصابة في ساقها تعرضت لها الشهر الماضي في بطولة ويمبلدون، فيما لم تبرر شقيقتها الكبرى فينوس سبب الانسحاب.

أما كينين، فأفادت بأنها تعاني من إصابة في قدمها وتأمل التعافي للمشاركة في فلاشينغ ميدوز.

© 2021 AFP