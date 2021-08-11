وفاة فلسطيني أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية قبل أسبوع

جعفر اشتيه ا ف ب/ارشيف

صورة من الارشيف تظهر جنودا اسرائيليين أثناء اعتقالهم لفلسطينيين في قرية قرب جنين بتاريخ 12 أيار/مايو 2020

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاربعاء وفاة شاب فلسطيني أصيب برصاص الجيش الاسرائيلي قبل أسبوع في مدينية جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلنت الوزارة وفاة ضياء الدين الصباريني (25 عاما) بعد ان كان أصيب بجروح بالغة برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة جنين ونقل حينها الى مشفى في مدينة نابلس القريبة.

وشهدت جنين اوائل اب/اغسطس الحالي مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الاسرائيلي الذي دخل المدينة لتنفيذ اعتقالات.

وأصيب خلال تلك المواجهات ستة أشخاص بالرصاص الاسرائيلي ووصفت حينها حالة الصباريني بالخطيرة.

وكثيرا ما تقع مواجهات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي عندما يدخل الجيش الاراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال.

© 2021 AFP