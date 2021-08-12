ارتفاع درجات الحرارة يذكي حرائق في تونس

حسن مراد اف ب

أشجار متفحمة في غابة إثر اندلاع حريق شمال ولاية بنزرت التونسية في 11 آب/أغسطس 2021

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تونس (أ ف ب)

أفاد الدفاع المدني التونسي الخميس أن ارتفاع درجات الحرارة أذكى اندلاع حوالي ثلاثين حريقا في مناطق جبلية متفرقة في شمال وغرب ووسط تونس حيث تم اجلاء العديد من العائلات.

واندلع منذ الاثنين 28 حريقا ولا يزال ثمانية منها نشطة حتى الخميس في مناطق جبلية من محافظة جندوبة، في شمال غرب البلاد.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني معز تريعة لفرانس برس "بعض جيوب النيران نشطة ولكن غالبية الحرائق تحت السيطرة".

وأكد تريعة أن الحرائق لم تتسبب في خسائر بشرية وأن ستة منازل احترقت "جزئيا".

وتم اجلاء 19 عائلة من منطقة "جبل السرج" في محافظة القيروان في الوسط وتسع أخري في منطقة فرنانة في شمال غرب تونس، حسب تريعة.

ولم تعرف بعد أسباب الحرائق التي تتزامن وموجة قيظ تمر على البلاد التي سجلت أرقاما قياسية الثلاثاء والأربعاء في مناطق في الشمال والوسط، حسب المرصد الوطني للرصد الجوي.

وسجلت محافظة القيروان الأربعاء رقما قياسيا في درجات الحرارة وصل إلى 50,3 درجة مئوية.

وأوضح تريعة أنه منذ مطلع حزيران/يونيو وحتى 12 آب/أغسطس تضرر حوالي 5 آلاف هكتار جرّاء النيران.

وتستمر جهود إخماد النيران التي اجتاحت شمال الجزائر منذ أربعة أيام، بمؤازرة طائرات خاصة تم استئجارها من أوروبا، في اليوم الأول من الحداد الوطني على أرواح 69 شخصًا قضوا في الحرائق التي يذكيها ارتفاع درجات الحرارة.

© 2021 AFP