الارجنتين تدين تعيين وزير ايراني متهم بارتكاب اعتداء في بوينوس ايرس

عطا كيناري ا ف ب/ارشيف

أحمد وحيدي (يمين) عندما كان وزيرا للدفاع إلى جانب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في طهران بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2012

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بوينوس ايرس (أ ف ب)

دانت الحكومة الارجنتينية الاربعاء قرار الحكومة الايرانية تعيين في منصب وزير الداخلية احمد وحيدي احد المتهمين في تنفيذ الاعتداء بالقنبلة ضد مركز يهودي في بوينوس ايرس اوقع 85 قتيلا في 1994.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "تعرب الارجنتين مجددا عن ادانتها الشديدة لتعيين احمد وحيدي في منصب وزاري في ايران".

وأضافت "تعلن حكومة البيرتو فيرنانديز أن تعيين احمد وحيدي لتولي منصب في الحكومة الايرانية وتحديدا وزارة الداخلية يشكل اهانة للقضاء الارجنتيني وضحايا الاعتداء الارهابي ضد الجمعية الاسرائيلية الارجنتينية".

وذكرت وزارة الخارجية ان تعيين وحيدي وزيرا للدفاع منذ آب/اغسطس 2009 "اثار قلقا كبيرا لدى الحكومة الارجنتينية ويستحق اشد الادانات".

ووحيدي احد كبار المسؤولين الايرانيين الملاحقين من القضاء الارجنتيني الذي يتهمه بالاطلاع ب"دور اساسي في اتخاذ القرار والتخطيط للاعتداء الذي وقع في 18 تموز/يوليو 1994 وأصدرت شرطة الانتربول بحقه مذكرة توقيف دولية" وفق البيان.

وبعد 27 عاما على الاعتداء لم يتم توقيف اي شخص.

كما دعت الارجنتين الحكومة الايرانية الجديدة الى "التعاون كليا" ليحاكم الأشخاص المتهمون من القضاء الارجنتيني "امام المحاكم المختصة" في هذا البلد حيث لا ينص القانون على محاكمات غيابية.

© 2021 AFP