البلجيكي لوكاكو يعود الى تشلسي بعقد لخمسة أعوام (النادي)

ايزبيلا بونوتو ا ف ب/ارشيف

المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو يحتفل بافتتاحه التسجيل لانتر ميلان في مرمى ساسوولو (2-1) في مباراة مؤجلة من الدوري الايطالي في السابع من نيسان/أبريل 2021.

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لندن (أ ف ب)

أعلن تشلسي الإنكليزي الخميس تعاقده مع المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بعقد لخمسة أعوام، قادماً من إنتر ميلان الذي توج معه الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي.

وقال تشلسي في بيان "عاد روميلو لوكاكو الى الأزرق تشلسي"، مضيفاً "وقع البلجيكي عقداً لخمسة أعوام وسيضيف قوة هجومية الى فريق (المدرب الألماني) توماس توخل المتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا".

ونشر النادي اللندني في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمهاجم البلجيكي تخلله مشاهد من مغامرته الأولى في "ستامفورد بريدج" حيث لعب بين عامي 2011 و2014 تخللهما إعارته لوست بروميتش ألبيون وإيفرتون.

وتقدر الصفقة بـ97.5 ملايين جنيه استرليني بحسب التقارير الإعلامية، ما يجعله اللاعب الأغلى في تاريخ النادي اللندني المتوج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وعاد ابن الـ28 عاماً الى الفريق الذي امضى فيه ثلاثة مواسم عندما انضم اليه قادماً من اندرلخت عام 2011 وهو في الثامنة عشرة من عمره، لكنه أعاره موسم 2012-2013 الى وست بروميتش البيون وفي الموسم التالي الى ايفرتون الذي انتقل الى صفوفه نهائياً في صيف 2014.

وكان لوكاكو قاب قوسين أو أدنى من العودة الى تشلسي عام 2017 لكنه فضل الدفاع عن ألوان الغريم المحلي مانشستر يونايتد مقابل صفقة بلغت 75 مليون جنيه استرليني.

امضى موسمين مع مانشستر يونايتد قبل الانتقال الى في صيف 2019 الى إنتر ميلان وساهم الموسم الماضي في احرازه لقب بطل الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2010، مسجلاً في صفوفه 47 هدفاً في 72 مباراة خاضها في الدوري خلال موسمين و64 في 95 مباراة ضمن جميع المسابقات.

ويتألق لوكاكو ايضاً في صفوف بلجيكا وهو أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده مع 64 هدفاً.

ويعاني إنتر من ضائقة مالية، ما اجبره على التخلي عن ظهيره الايمن المغربي الدولي اشرف حكيمي الى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة بلغت 60 مليون يورو.

وتسبب الوضع المالي برحيل المدرب أنتونيو كونتي أيضاً لامتعاضه من تقشف المالكين الصينيين للنادي وعدم رغبتهم في تعزيز الفريق.

وكان تشلسي توج بطلاً لدوري ابطال اوروبا الموسم الفائت بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي 1-صفر، لكنه افتقد الى هداف حقيقي لا سيما في ظل فشل المهاجم الالماني تيمو فيرنر في فرض نفسه في صفوف الفريق اللندني بعد انتقاله اليه مطلع الموسم الماضي قادما من لايبزيغ.

© 2021 AFP