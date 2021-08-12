بطولة ألمانيا: بافار يغيب لأسابيع عدّة عن بايرن ميونيخ

Christof STACHE صور مشتركة/ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

سيغيب مدافع بايرن ميونيخ بنجامين بافار عن المواجهة الإفتتاحية للدوري الألماني لكرة القدم امام بوروسيا مونشنغلادباخ بعد تعرّضه للإصابة، بحسب ما أكدّ المدرب يوليان ناغلسمان الخميس.

تعرّض الظهير الأيمن الفرنسي لإصابة في الكاحل ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع، بما فيها مواجهة الكأس السوبر الألمانية امام بوروسيا دوتموند الثلاثاء.

وأبدى ناغلسمان حزنه من إصابة الدولي الفرنسي قائلاً "الامر مزعج جداً، لقد ترك إنطباعا جيدا خلال التمارين وكان جزءاً أساسياً من خططنا".

وتابع "سيغيب لبضعة أسابيع، لكننا نملك لاعبين عديدين وقادرين على الحلول مكانه".

وستتجه الانظار لمن سيكون بديلاً عن بافار، حيث من المحتمل أن يعيد المدرب الدولي الألماني، يوزوا كيميش الى الخلف ليعوّض غياب الفرنسي بطل العالم.

© 2021 AFP