بطولة إسبانيا: ظلال ميسي والازمة المالية تخيّمان على إنطلاق الموسم الجديد

برتراند غواي ا ف ب/ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

تصدر الدوري الإسباني لكرة القدم المشهد الأوروبي والعالمي لفترات طويلة قبل ان ينقلب المشهد تدريجياً منذ ثلاث سنوات، وستكون الأمور مقبلة على مشهد جديد بعد أن شهدت الأيام الماضية تخلي "لا ليغا" عن جوهرتها الارجنتينية ليونيل ميسي لمصلحة الدوري الفرنسي.

إذ انتقل الاسطورة، ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، الى صفوف باريس سان جرمان بصفقة إنتقال مجانية الثلاثاء، وسط معاناة البطولة الإسبانية من إضطراب إقتصادي ومالي واضح يهدّد عرشها.

ويُعد ميسي خسارة كبيرة فنية ومالية وتسويقية، ليس فقط لبرشلونة إنما للدوري الإسباني ايضاً، حيث يرزح "برشا" تحت ضغط الديون التي وصلت الى مليار و200 مليون يورو. ويأتي رحيل ميسي لينهي حقبة جميلة سطّرت ملاحم كروية جذبت أنظار كل العالم اليها، لا سيما تلك المواجهات التي جمعته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان قد غادر الكرة الإسبانية وريال مدريد منتقلاً الى يوفنتوس الإيطالي في ما اعتبر حينها أول مسمار في نعش الدوري المحلي.

وتسبّبت جائحة كورونا بخسائر مادية ضخمة للاندية الإسبانية وصلت الى مليارَي يورو، ما دفع بالرابطة الإسبانية الى فرض سقف للرواتب الى حين تأمين التوازن المطلوب. إذ ستقوم رابطتها بالتصويت على بيع 10 في المئة من حقوق التجارية لمدة خمسين عاماً لشركة الأسهم الخاصة "سي في سي" مقابل 2.7 مليار يورو.

وجوبهت هذه الخطوة برفض تام من عملاقَي الدوري، ريال مدريد وبرشلونة اللذين اعتبرا انّ هذه الصفقة "ترهن مستقبلهما".

وسبق للناديين ان حاولا الإنفصال من خلال تشكيل دوري السوبر الأوروبي قبل ان تنسحب 9 اندية اخرى، ما عرقل إستمرار المشروع الذي تعرّض لمناهضة جماهيرية واسعة أجبرت بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان"، والذي كان يدعم فكرة دوري السوبر الى الإعتذار من المشجعين.

-مواهب شابة-

رغم المشاكل التي تعصف بالدوري الإسباني من كل حدب وصوب، إلا انّ كأس أوروبا والالعاب الاولمبية اللتين أقيمتا هذا الصيف سلّطت الضوء على حجم المواهب التي تختزنها الكرة الإسبانية، ما يمنح الشبان الإسبانيين فرصة البروز خلال الموسم الحالي في ظل إحجام الاندية المحلية عن التعاقدات الكثيفة.

إذ اقتصرت تعاقدات ريال وبرشلونة على الصفقات المجانية، ما يعكس حجم الازمة المادية التي واجهتهما في الفترة الاخيرة. فميسي لم يكن النجم الوحيد الذي غادر مسرح الليغا، بل سبقه ايضاً صخرة دفاع الفريق الملكي سيرخيو راموس المُنتقل الى سان جرمان ايضاً.

ومن بين التعاقدات المهمة التي اقتنصتها الاندية الإسبانية، تمكن النادي الكاتالوني من الظفر بخدمات الهولندي ممفيس ديباي القادم من ليون الفرنسي، الإسباني إريك غارسيا والأرجنتيني سيرخيو أغويرو الوافدَين من مانشستر سيتي الإنكليزي.

وفيما ارتبط إسم ريال بضمّ الموهبة الفرنسية الفذّة كيليان مبابي من نادي العاصمة الفرنسية من دون أفق واضح بعد، تُعتبر صفقة برشلونة بضمّ البرازيلي ايمرسون رويال من ريال بيتيس مقابل 9 مليون يورو الصفقة الأكبر للناديين!

وكان الميرينغي عوّض رحيل راموس بنجم بايرن ميونيخ النمساوي دافيد ألابا في صفقة مهمة.

المدرب كارلو أنشيلوتي العائد الى تدريب ريال مدريد خلال احدى المباريات الودية دومينيك أنجربر EXPA/ا ف ب

ويشهد الموسم الحالي عودة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي لتولي تدريب الفريق خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي ترك منصبه للمرة الثانية.

سيتعيّن على أنشيلوتي التعامل بحذر مع مقاربة النادي الجديدة والخالية من التعاقدات الرنانة أسوة بالسنوات الماضية، لكنه سيستفيد من عودة اللاعبين المُعارين الويلزي غاريث بيل والنروجي مارتن اوديغارد والإسباني داني سيبايوس.

-الصمود والثبات سلاحان في ظل الأزمة-

في ظل العاصفة المالية، لا شك انّ الصمود سيكون إنجازاً كبيراً لكافة الاندية.

ولعلّ من الاندية التي تعكس إستمرارية مدهشة يأتي اتلتيكو مدريد حامل اللقب في الطليعة، وذلك في ظل بقاء الارجنتيني دييغو سيميوني على رأس الجهاز الفني لموسم آخر ومنذ العام 2011، بالإضافة الى بقاء معظم النجوم.

يعتبر أتلتيكو مدريد حامل اللقب من أكثر الأندية إستقرارا وثباتاً تحت قيادة دييغو سيميوني خافيير سوريانو ا ف ب/ا ف ب

أضف الى ذلك نجاح اتلتيكو في إبرام أكبر صفقات سوق الإنتقالات الصيفي في إسبانيا بضمّ لاعب الوسط الارجنتيني رودريغو دي بول من أودينيزي الإيطالي مقابل 35 مليون يورو.

من جهته، أنهى إشبيلية الموسم الماضي بالمركز الرابع خلف برشلونة، وتمكن الفريق تحت قيادة خولن لوبيتيغي من تحويل عقد إعارة سوزو الى توقيع رسمي من خلال دفع مبلغ 20 مليون يورو الى ميلان الإيطالي. كما ضمّ لاعب الوسط الأرجنتيني إريك لاميلا من توتنهام بصفقة مجانية.

إلا انّ إشبيلية قد يخسر المدافع جول كوندي الذي قد يعتبر صفقة رابحة للفريق الإسباني خصوصاً مع إمكانية إنتقاله الى احد الاندية الإنكليزية. وفي حال بيعه، سيعمد إشبيلية لضمّ لاعب بديل.

وقام ريال سوسييداد الذي أظهر عن فرص جيدة للمنافسة على المراكز المتقدمة بإنفاق 500 ألف يورو وكانت جميعها من اجل ضمّ المدافع الإسباني دييغو ريكو من بورنموث.

ويعوّل سوسييداد على سلاح الإستقرار والإنسجام بين لاعبيه تحت قيادة المدرب إيمانول ألغواسيل من اجل السعي لمقارعة العمالقة في الدوري الإسباني.

من جهته، يطمح فياريال الى ترجمة لقبه القاري بعد فوزه بالدوري الأوروبي (يوروباليغ) بالمنافسة على المراكز الاربعة الاولى في الليغا، ويتسلح أيضاً ببعض الصفقات الكبيرة.

إذ ضمّ المدافع الأرجنتيني جوان فويث رسميا مقابل 15 مليون يورو بعدما كان لعب الموسم المنصرم كلاعب مُعار من توتنهام الإنكليزي، بالإضافة الى تعاقده مع المهاجم بولايي ديا من رين الفرنسي مقابل 12 مليون يورو.

© 2021 AFP