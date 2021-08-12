حركة طالبان تسيطر على مدينة غزنة الاستراتيجية وتقترب من كابول

سكان في بول الخمري يحيطون بمقاتل من طالبان في 11 آب/أغطس 2021 بعد سيطرة الحركة على المدينة، وهي عاصمة ولاية بغلان وتقع على بعد مئتي كيلومتر من كابول

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كابول (أ ف ب)

سيطرت حركة طالبان الخميس على مدينة غزنة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 150 كلم في جنوب غرب كابول، لتقترب بذلك أكثر فأكثر من العاصمة، بعدما سيطرت خلال أيام على معظم النصف الشمالي من البلاد.

وأقرّت الحكومة بخسارتها المدينة، لكنها أكدت أن المعارك ما زالت مستمرة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية مرويس ستانيكزاي في رسالة إلى وسائل الاعلام عبر تطبيق واتساب "سيطر العدو على غزنة (...) ثمة معارك ومقاومة" من قبل قوات الأمن.

وغزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابول يحتلها المتمردون منذ أن شنوا هجومهم في أيار/مايو، مستغلين بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يُستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

وتقدّمت طالبان بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة. وفي أسبوع واحد، سيطرت على عشرة من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائماً تتصدى لهم في الماضي.

وحاصر متمردو طالبان مزار الشريف، كبرى المدن في شمال أفغانستان، التي زارها الرئيس الأفغاني أشرف غني الأربعاء في محاولة لتعزيز معنويات قواته.

وتمكنوا ليل الثلاثاء من السيطرة على بول الخمري، عاصمة ولاية بغلان، على بعد مئتي كيلومتر من كابول. وباتوا بالتالي يقتربون من العاصمة من جهتي الشمال والجنوب في الوقت ذاته.

وتعدّ غزنة، التي سقطت لفترة وجيزة في 2018، أكبر مكسب لطالبان حتى الآن مع قندوز، الطريق الاستراتيجي إلى شمال شرق البلاد، بين كابول على بعد 300 كيلومتر إلى الجنوب وطاجيكستان.

- قطع خطوط الإمداد -

ورغم أنّ طالبان موجودة منذ فترة في ولايتي ورداك ولوغار على بعد عشرات الكيلومترات من كابول، إلا أنّ سقوط غزنة يشكّل إشارة مقلقة للغاية بالنسبة الى العاصمة.

وتعدّ المدينة نقطة مهمة على المحور الرئيسي الذي يربط كابول بقندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان إلى الجنوب. ويسمح الاستيلاء عليها للمتمردين بقطع خطوط إمداد الجيش البرية إلى الجنوب.

ومن شأن ذلك أن يضاعف الضغوط على قوات الجو الأفغانية، إذ يتعيّن عليها قصف مواقع طالبان وإيصال التعزيزات والإمدادات الى المناطق التي لا يمكن بلوغها براً.

ويحاصر متمردو طالبان منذ أشهر قندهار، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم ذاته، ولشكركاه عاصمة ولاية هلمند، اللتين تُعدان معقلين تقليديين للحركة. وتدور معارك عنيفة بين طالبان والقوات الأفغانية منذ أيام عدّة.

وأعلنت طالبان الأربعاء على تويتر السيطرة على سجن قندهار، الواقع في ضاحية المدينة، بهدف "تحرير مئات السجناء"، على غرار ما يفعلونه في كل مرة يدخلون فيها إلى مدينة جديدة.

في لشكركاه، أطلق الجيش الأفغاني في الرابع من الشهر الحالي هجوماً مضاداً في محاولة لطرد مقاتلي طالبان الذين تسللوا الى المدينة، التي تتعرض لقصف المدفعية الأفغانية على وقع معارك دامية، يدفع المدنيون خصوصاً ثمناً باهظاً لها.

- معاناة إنسانية -

وأسفرت المعارك خلال شهر واحد في لشكركاه وقندهار وهرات (غرب) وقندوز عن مقتل 183 مدنياً على الأقل، بينهم أطفال. ونزح 395 ألف شخص على الأقل منذ مطلع العام جراء العنف، وفق الأمم المتحدة.

وتوافد العديد من المدنيين إلى كابول في الأيام الأخيرة، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية. وفيما لا يزال البعض يعانون من الصدمة جراء الفظائع التي ارتكبتها طالبان أمام أعينهم، فهم يحاولون الصمود في مخيمات اللاجئين في العاصمة، وسط حالة عوز تام.

ويُفترض أن تستكمل القوات الأجنبية انسحابها من أفغانستان نهاية الشهر الحالي، بعد عشرين عاماً من تدخلها لطرد حركة طالبان من السلطة، في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

ولم تخف واشنطن استياءها خلال الأيام الأخيرة إزاء تضعضع الجيش الأفغاني، الذي عمل الأميركيون على تدريبه وتمويله وتجهيزه منذ سنوات.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي الأربعاء "نرى تدهوراً للوضع الأمني، وكنا صادقين تماماً" بشأن ذلك.

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنّ "ثمة أماكن ولحظات، كما هي الحال اليوم، حيث تقاتل القوات الأفغانية على الأرض" فعلياً.

في الدوحة، التقى المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد خلال اليومين الأخيرين قادة من طالبان في محاولة لإعادة دفع محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية، التي تراوح مكانها.

من جانبه، لوّح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس أن بلاده، أحد المانحين الرئيسيين لأفغانستان، لن تدفع "فلسا واحدا بعد الآن" إذا ما سيطرت طالبان على البلاد.

وشدّد في مقابلة مع محطة "زي دي اف" العامة على أنّ أفغانستان "لا يمكن أن تستمر بدون مساعدات دولية".

وتساهم بلاده بنحو 430 مليون يورو سنويًا، وهي من بين أكبر عشرة مانحين للمساعدات التنموية لأفغانستان.

© 2021 AFP