مجلس النواب البرازيلي يجرد نائبة من مقعدها بعد توجيه الاتهام اليها بقتل زوجها

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

صوت مجلس النواب في الكونغرس البرازيلي الأربعاء لصالح تجريد نائبة بارزة في صفوفه من مقعدها بعد توجيه السلطات القضائية الاتهام اليها بجريمة قتل زوجها.

وصوت 437 نائبا مقابل 7 لطرد فلورديليس دوس سانتوس، مؤدية الترانيم الدينية والقسيسة في الكنيسة الانجيلية، من البرلمان.

وقال مقرر القضية النائب ألكسندر ليت الذي أوصى بتجريد من فلورديليس من عضويتها وبالتالي من حصانتها النيابية "لا شك أن السيدة فلورديليس شاركت في جريمة القتل".

واشتهرت فلورديليس دوس سانتوس البالغة 60 عاما بتبني عشرات أطفال الشوارع من الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو، وكانت مع زوجها القس أندرسون دو كارمو يشكلان ثنائيا بارزا في الحركة المسيحية الإنجيلية في البرازيل، الى ان قُتل دو كارمو باطلاق النار عليه في حزيران/يونيو 2019 في منزلهما الزوجي في نيتيروي، احدى ضواحي ريو دي جانيرو.

وكان مدعون عامون في ولاية ريو دي جانيرو قد وجهوا الاتهام الى دوس سانتوس في آب/أغسطس من العام الماضي "بالتخطيط لجريمة القتل وتجنيد (العديد من أولادها) للمشاركة في الجريمة ومحاولة جعلها تبدو على أنها عملية سطو مسلح".

وقال محققون إن فلافيو دوس سانتوس رودريغيز، الابن البيولوجي لفلورديليس، أطلق الرصاصات التي أودت بحياة زوج والدته مستخدما مسدسا اشتراه لوكاس سيزار دوس سانتوس، أحد الأطفال المتبنين للزوجين.

كما وجه الادعاء الاتهام بالمشاركة في جريمة القتل الى خمسة آخرين من أبناء الزوجين واحدى حفيداتهم.

وأشار ممثلو الادعاء الى أنه يشتبه أن الدافع وراء الجريمة هو وضع اليد على عائدات الزوجين المالية التي كان الضحية دو كارمو البالغ 42 عاما يديرها "برقابة صارمة".

وقالت دوس سانتوس التي حضرت الجلسة لزملائها إنها بريئة، مضيفة "عندما تبرئني المحكمة سوف تندمون على إدانة شخص لم يخضع للمحاكمة بعد".

ولم يتم القاء القبض على فلورديليس دوس سانتوس بعد بسبب الحصانة التي كانت تتمتع بها، ولكنها ملزمة بوضع سوار الكتروني للمراقبة في كاحلها.

وانتخبت دوس سانتوس التي ولدت في أحد احياء ريو الفقيرة عضوا في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ عام 2018.

© 2021 AFP