إسرائيل تخفض الحد الأدنى للأعمار المسموح لها بتلقي جرعة ثالثة مضادة لكوفيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال مؤتمر صحافي في مطار بن غوريون قرب تل أبيب في 22 حزيران/يونيو 2021

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القدس (أ ف ب)

خفّضت الحكومة الإسرائيليّة ليل الخميس الجمعة إلى سنّ 50 عاماً، الحدّ الأدنى للأعمار التي يُسمح لها بتلقّي جرعة لقاح ثالثة مضادّة لكوفيد، على أمل مكافحة موجة جديدة من الإصابات المرتبطة بالمتحوّرة دلتا الشديدة العدوى.

وكانت الدولة العبريّة أطلقت قبل أسبوعين مبادرة بهدف السماح للأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاماً وما فوق بتلقّي جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بايونتيك، وذلك على الرغم من أنّ وكالة الأدوية الأميركيّة (إف دي إيه) لم تعط رأياً حاسماً في هذا الإطار.

وأظهرت بيانات وزارة الصحّة الإسرائيليّة أنّ هذه الحملة أتاحت إعطاء جرعة لقاح معزّزة لأكثر من 770 ألف إسرائيلي.

وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنّ الحدّ الأدنى للأعمار التي يُسمح لها بتلقّي هذه الجرعة المعزّزة قد تمّ خفضه إلى 50 عاما.

وقال بينيت في بيان إنّ "حملة تطعيم السكّان البالغة أعمارهم 60 عاما وما فوق هي نجاح كبير (...) إنّها خطوة مهمّة في مكافحة المتحوّرة دلتا، وأنا أدعو جميع من هم فوق الخمسين عاماً إلى التقدّم للتطعيم اعتبارا من صباح الغد (الجمعة)"، مشيرا إلى أنّ هذا القرار صادقت عليه لجنة من الخبراء.

وكانت إسرائيل البالغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، من أولى الدول التي أطلقت حملات تلقيح واسعة النطاق في كانون الأول/ديسمبر بفضل اتفاق مع مجموعة فايزر أتاح لها الحصول سريعا على ملايين الجرعات في مقابل تقاسم بيانات طبية حول آثار اللقاح مع المختبرات.

وسمحت هذه الحملة بخفض عدد الإصابات، غير أن الحالات عاودت الارتفاع في الآونة الأخيرة وسط تفشي المتحورة دلتا الشديدة العدوى بين البالغين غير الملقحين، وكذلك بين من تلقوا اللقاح قبل أكثر من ستة أشهر.

وكانت الدولة العبريّة سمحت في بادئ الأمر، في منتصف تموز/يوليو، بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا للأشخاص الذين يعانون انخفاضًا حادًا في المناعة يجعلهم غير قادرين على مقاومة الفيروس بفاعليّة.

© 2021 AFP