السيطرة على معظم الحرائق في الجزائر

رياض كرمدي ا ف ب

مساحات من الغابات المحترقة في منطقة القبائل في الجزائر في 11 آب/أغسطس 2021

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الجزائر (أ ف ب)

يبدو أن غالبية حرائق الغابات التي تجتاح شمال الجزائر أصبحت تحت السيطرة الجمعة، خصوصا في منطقة تيزي وزو الأكثر تضررا في منطقة القبائل، بحسب السلطات.

وبعد إعلان "إخماد كل حرائق الغابات التي اندلعت صباح اليوم في تيزي وزو"، أفادت الحماية المدنية عن اندلاع "خمسة حرائق" في هذه الولاية.

ويواصل عناصر الإطفاء ومتطوعون مكافحة 35 حريقا في 11 محافظة أخرى، من بينها جيجل وبجاية وبومرداس وفق أحدث تقرير للحماية المدنية.

وفي المجموع، أخمد 76 حريقا من أصل مئة أحصيت الخميس، في 15 محافظة في البلاد.

وشاركت طائرتان فرنسيتان الخميس في الجهود المبذولة في منطقة القبائل ومن المتوقع أن تصل ثلاث قاذفات ماء أخرى الجمعة من إسبانيا وسويسرا بحسب الرئيس عبد المجيد تبون.

ولقي ما لا يقل عن 71 شخصا حتفهم في هذه الحرائق، "المفتعلة" وفق السلطات، وقد أججتها الحرارة الشديدة.

© 2021 AFP