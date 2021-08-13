الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كوفيد للذين يعانون نقصا في المناعة

فريد تانو ا ف ب/ارشيف

ممرضة تعد حقنة من لقاح فايزر/بايونتيك في 31 أيار/مايو 2021 في غارلان في إقليم فينيستير بفرنسا

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واشنطن (أ ف ب)

سمحت الولايات المتحدة الخميس بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بينما تكافح البلاد للحد من انتشار المتحورة دلتا.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة جانيت وودكوك في بيان إن "البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة كوفيد-19 وإدارة الغذاء والدواء تدرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة".

وأوضح البيان أن الجرعة الثالثة مخصصة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأضافت وودكوك أن "الآخرين الذين استكملوا برنامج تطعيمهم يتمتعون بالمناعة اللازمة ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاح كوفيد حتى الآن".

وناقش مسؤولو الصحة الأميركيون ما إذا كانت الجرعة الثالثة ضرورية بعد خطوة في هذا الاتجاه قامت بها اسرائيل.

وتوفي أكثر من 619 ألف شخص في الولايات المتحدة بكورونا بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار متحورة دلتا.

وتباطأت وتيرة التطعيم التي كانت سريعة في البلاد خصوصا في المناطق المحافظة سياسيا في الجنوب والغرب الأوسط، وبين الشباب وذوي الدخل المنخفض والأقليات العرقية.

© 2021 AFP