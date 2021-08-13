بطولة إسبانيا: أنشيلوتي يرفض الحديث عن مبابي

يان كروغر صور مشتركة/ا ف ب/ارشيف

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مدريد (أ ف ب)

رفض مدرب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الحديث عن إمكانية إنضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي الى صفوف الفريق الملكي، وفضّل التركيز على فريقه الذي يملك العديد من المواهب الشابة التي ستشقّ طريقها هذا الموسم على حدّ تعبيره.

زادت حدّة التكهنات حول إمكانية إنضمام نجم باريس سان جرمان الى الميرينغي عقب إنتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الى نادي العاصمة الفرنسية، إذ إنه معلومُ بأنّ عقد مبابي مع سان جرمان ينتهي العام المقبل.

لكنّ أنشيلوتي نوّه بفريقه الذي يعوّل على العديد من النجوم الصاعدين، حيث يأمل المدرب المخضرم في تجربته الثانية مع ريال أن يقوده الى نجاحات منتظرة وأبعد من إحتلال المركز الثاني الذي حقّقه الموسم الماضي خلف جاره أتلتيكو حامل اللقب.

وعن مسألة مبابي أجاب أنشيلوتي "انا آسف، لا استطيع التحدث حول هذا الشأن".

وتابع "لا أحب الكلام عن لاعبين ليسوا موجودين معنا".

ونوّه أنشيلوتي بتشكيلته لهذا الموسم قائلاً "أحبّ هذه التشكيلة كثيراً، هناك مزيج جيد من اللاعبين المخضرمين والشبان الذين يعدون بموسم رائع، فهم متحمسون ومثيرون جداً للإهتمام. هناك ميغيل غوتييريس، سيرخيو أريباس، فيكتور شوست ومارفن.

تصادف عودة انشيلوتي الى الفريق الملكي مع عودة ايضاً اللاعب الويلزي غاريث بايل الذي لعب مع توتنهام على سبيل الإعارة، علماً انّهما فازا معاً بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2014.

وقال أنشيلوتي "إنه لاعب رائع، ربما لم يؤد على نحو جيد في الآونة الأخيرة، لكني أقدّر قدراته، وهو يؤدي بشكل جيد جداً في التمارين".

وتابع "الملعب سيكون الحكم وليس المدرب".

ونوّه أنشيلوتي عشية إنطلاق الموسم بجهوزية اللاعبين المخضرمين، وخصّ بالذكر كلا من الكرواتي لوكا مودريتش والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

من جهة أخرى، تحدث أنشيلوتي عن الإنتقال المفاجئ لميسي من برشلونة الى سان جرمان، قائلا "لقد فاجئني الامر بالتأكيد. لعب ميسي مع برشلونة منذ الطفولة. لكنني أمضيت 42 عاما في عالم كرة القدم".

وتابع "يبقى برشلونة احد أفضل الفرق في العالم مع ميسي او من دونه. لا يغيّر الامر لنا شيئاً".

وعن إمكانية مقارعة بي أس جي بعد الصفقات الرنانة التي قام بها في مسابقة دوري أبطال أوروبا "ليس الامر مستحيلا. يملك ريال تشكيلة جيدة جدا ويستطيع ان ينازع أي فريق في العالم".

© 2021 AFP