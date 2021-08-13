بطولة انكلترا: توخل يتوقع "تأثيرا هائلا" من لوكاكو

بول ايليس ا ف ب

مدرب تشلسي الالماني توماس توخل يشرف على حصة تدريبية لفريقه قبل خوضه نهائي الكأس السوبر الاوروبية ضد فياريال الاسباني. 10 اب/اغسطس 2021

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لندن (أ ف ب)

توقع مدرب تشلسي الالماني توماس توخل ان يكون للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد اليه بصفقة قياسية للنادي، "تأثير هائل" بيد انه في المقابل قلل من التوقعات التي جعلت من فريقه مرشحا لاحراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2021-2022.

وعاد لوكاكو الى صفوف الفريق اللندني بعد ان تركه عام 2014، مقابل صفقة بلغت 97 مليون جنيه استرليني (135 مليون دولار) قادماً من إنتر الايطالي.

ولن يكون لوكاكو الذي دافع ايضاً عن ألوان ناديي ايفرتون ومانشستر يونايتد الانكليزيين، متاحاً لخوض مباراة فريقه الافتتاحية ضد كريستال بالاس لكن توخل يعتقد بأنّ مهاجمه يملك جميع المواصفات التي كان يريدها لتعزيز خط المقدمة الذي افتقد الى رأس حربة صريح الموسم الماضي بعد أن فشل المهاجم الالماني تيمو فيرنر في فرض نفسه في التشكيلة الاساسية.

وقال توخل الذي استلم تدريب تشلسي منتصف الموسم الفائت وقاده خلال فترة ستة اشهر الى إحراز دوري أبطال أوروبا، في مؤتمر صحافي الجمعة "نحن سعداء بعودة روميلو الى النادي. نعتقد انه في ما يتعلق بشخصيته، سرعته، قوته البدنية، يستطيع ان يكون خياراً ممتازاً لنا".

وتابع "يملك القوة والبنية الجسدية، الخبرة والشخصية لكي يكون له تأثير هائل على الفريق. بالاضافة الى ذلك، فهو متواضع ونادي تشلسي يعني له الكثير".

ولدى سؤاله عما اذا كان فريقه مرشحا لاحراز اللقب المحلي في الموسم الجديد لا سيما بعد العروض القوية في القسم الثاني من الدوري ثم تتويجه بطلا لدوري ابطال اوروبا قال المدرب الالماني "عندما تحلّ رابعاً (الموسم الفائت) لا يمكن ان تصبح مرشحاً فجأة. ثمة فوارق يتعين علينا تقليصها".

وتابع "نجح ليفربول في تخطينا في المرحلة الاخيرة من الدوري الموسم الماضي، وكان الفارق كبيرا بيننا وبين مانشستر يونايتد (الوصيف) ومانشستر سيتي (البطل). عندما أرى نشاط يونايتد وسيتي في سوق الانتقالات، لا أتصور تراجع مستواهما مقارنة بالموسم الماضي. لقد عزّز الفريقان صفوفهما ويتمتعان بإستقرار في المستوى".

وتابع "أعتقد بأننا متعطشون وسندخل التحدي على المراكز الأربعة الأولى ثمّ سنكون مستعدين لمواصلة سعينا لمنافسة أي فريق لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

© 2021 AFP