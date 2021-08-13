دورة مونتريال: سابالينكا تُقصي أزارنكا

ميناس باناجيوتاكيش غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

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مونتريال (أ ف ب)

انتهت المواجهة البيلاروسية الكاملة لمصلحة آرينا سابالينكا على حساب المصنّفة أولى عالمياً سابقاً فيكتوريا أزارنكا بنتيجة 6-2 و6-4 ضمن الدور ربع النهائي لدورة مونتريال للماسترز إحدى دورات الألف لرابطة محترفات كرة المضرب "دبليو تي أيه".

وحرمت سابالينكا مواطنتها من العودة الى المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي، والتي تغيب عنه منذ خمسة اعوام قبل أن تدخل عالم الأمومة.

احتاجت سابالينكا الى 82 دقيقة من أجل حسم فوزها، حيث تمكنت من تحقيق سبع كرات ساحقة لترفع رصيدها هذا الموسم الى 265.

هذا الفوز الثالث لسابالينكا في أربع مواجهات مباشرة بين اللاعبتين، بما فيها المباراة التي جمعتهما في تشرين الاول/أكتوبر الماضي في أوسترافا.

بلغت أزارنكا الدور نصف النهائي للدورة الكندية مرتين عامي 2010 و2011. فيما خاضت المصنّفة ثالثة عالمياً، سابالينكا، مباراتها الثامنة في دور الثمانية لهذا الموسم، بالتساوي مع المصنّفة اولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي.

© 2021 AFP