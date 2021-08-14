بطولة إيطاليا: المهاجم البوسني دجيكو بديل لوكاكو في إنتر

فيليبيو مونتفورتي ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

انتقل المهاجم البوسني إدين دجيكو من روما إلى مواطنه بطل إيطاليا إنتر للحلول بدلاً من البلجيكي روميلو لوكاكو المغادر إلى تشلسي الانكليزي

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم إنتر السبت تعاقده مع المهاجم البوسني إدين دجيكو قادماً من مواطنه روما، وذلك لتعويض رحيل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو العائد إلى فريقه القديم ـ الجديد تشلسي الانكليزي مقابل صفقة قدرت بـ 135 مليون دولار.

وتعاقد "نيراتسوري" مع المهاجم المخضرم البالغ 35 عاماً لمدة عامين في انتقال حر، على أن يدفع بطل إيطاليا مبلغ 1.5 مليون يورو إلى نادي "الذئاب" في الصيف المقبل في حال تأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكد إنتر في بيان انه "سعيد بالإعلان عن التوقيع مع إدين دجيكو. انضم المهاجم إلى النادي من روما في صفقة نهائية، ووقع عقداً لعامين حتى 30 حزيران/يونيو 2023".

في المقابل، قال دجيكو لقناة "إنتر تي في" في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي "من الرائع أن أكون هنا، أنا سعيد"، مضيفاً "هذه فرصة رائعة بالنسبة لي وأريد أن أشكر المدرب (سيموني إنزاغي) والمديرين على إبداء الكثير من الثقة بي والاعتقاد انه ما زال بإمكاني خلق الفارق".

وتابع "إنتر نادٍ كبير، بطل إيطاليا، وقد رأيت ما يدور حوله خلال السنوات الست التي قضيتها في الدوري الإيطالي. الآن سألعب معهم وأنا سعيد. لا أطيق الانتظار للخروج (إلى الملعب) مع زملائي الجدد في الفريق".

ورافقت النجاحات دجيكو بعد مغادرته بلاده، حيث ساهم في عام 2009 في فوز فولفسبورغ الألماني بلقبه الأوّل والاخير حتى الآن في "البوندسليغا"، منهياً الموسم على عرش ترتيب الهدافين برصيد 26 هدفاً.

وبعد انتقاله إلى مانشستر سيتي الانكليزي، سجل أحد أهداف فريقه أمام كوينز بارك رينجرز في مباراة الفوز 3-2 في المرحلة الاخيرة من موسم 2011-2012، ليقود فريقه إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز بعد انتظار دام 44 عاماً.

وبقميص روما، سجل دجيكو 119 هدفاً في 260 مباراة.

كما يحمل دجيكو الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية مع منتخب بلاده، مع 59 هدفاً في 114 مباراة، حيث ساهم في تأهله إلى مونديال البرازيل 2014 في أوّل مشاركة للبوسنة في نهائيات بطولة كبرى.

كما أكد إنتر أيضاً انه أتمّ صفقة انتقال مدافع أيندهوفن الهولندي دنزل دومفريس إلى صفوفه حتى حزيران/يونيو 2025.

وشارك دومفريس مع منتخب بلاده في النسخة الاخيرة من كأس أوروبا، وساهم في وصول المنتخب البرتقالي لدور الـ 16 حيث خسر أمام جمهورية تشيكيا صفر-2.

ويتضمن السجل الدولي للمدافع خوضه 23 مباراة وتسجيله هدفين.

© 2021 AFP