دورة تورونتو: مدفيديف بصعوبة إلى المربع الأخير

فون ريدلي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الروسي دانيال مدفيديف خلال فوزه على البولندي هوبرت هوركاتش في ربع نهائي دورة تورونتو

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تورونتو (كندا) (أ ف ب)

احتاج الروسي دانيال مدفيديف إلى شوطين فاصلين "تاي بريك" لضمان فوزه على البولندي هوبرت هوركاش 2-6 و7-6 (8-6) و7-6 (7-5) الجمعة في ربع نهائي دورة تورونتو الكندية، خامسة دورات الماسترز ألف نقطة في كرة المضرب.

وكانت المجموعة الأولى كارثية للمصنف ثانيا عالميا، إذ ارتكب فيها نصف أخطائه المباشرة الأربعين.

لكن الروسي المصنف الأوّل في الدورة، استجمع قواه للعودة وحسم المباراة في ساعتين وربع، ليثأر من خسارته بخمس مجموعات أمام المصنف 13 في بطولة ويمبلدون الأخيرة.

وحسم مدفيديف المباراة بارساله الساحق الـ22 في المباراة "كانت مباراة بالغة الصعوبة، كان أفضل مني في لحظات عديدة. لعب بشكل رائع، وأنا سعيد للتأهل".

ورأى وصيف نسخة 2019 انه رفع وتيرته في المجموعة الحاسمة "تحسّن أدائي وبدأت أضغط عليه".

وفي المربّع الأخير، يلاقي مدفيديف الأميركي العملاق جون إيسنر الذي أسقط الفرنسي غايل مونفيس 7-6 (7-5) و6-4 في اللقاء الثالث عشر بينهما.

وطلب الحكم محمد لحياني من الفرنسي المصنف 11 التوقف عن "الرقص" حينما كان ينتظر ارسال خصمه في المجموعة الثانية، ما لاقى اعتراضا من اللاعب المخضرم البالغ 34 عاما الذي استدعى مراقب الدورة للاحتجاج على قرار الحكم.

في المقابل، حقق إيسنر، صاحب الارسالات الساحقة، فوزه التاسع تواليا بعد تتويجه في أتلانتا الشهر الماضي.

علّق إيسنر على فوزه أمام مونفيس "نستخرج أفضل ما لدينا على أرض الملعب. هو خصم كبير، وليس من ناحية سلبية، ونحن صديقان كبيران".

خسر الأميركي أمام مدفيديف في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين العام الماضي.

- مسار معبّد لتسيتسيباس -

وأنهى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس سلسلة من 13 فوزا متتاليا للنروجي كاسبر رود البالغ 22 عاما، بفوزه عليه 6-1 و6-4.

وبعد يوم من بلوغه الثالثة والعشرين ، احتفل المصنف الثالث عالميا بعيد ميلاد والدته جوليا، مستفيدا من يومه الجيد في أرض الملعب.

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يرسل الكرة في ربع نهائي دورة تورونتو أمام النروجي كاسبر رود فون ريدلي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

قال وصيف نسخة 2018 والمتوّج بدورتي ليون ومونتي كارلو على الأراضي الترابية "أنا فخور بنفسي. حاولت أن أجعلها (والدتها) فخورة بادائي اليوم".

ويلاقي تسيتسيباس السبت الأميركي رايلي أوبيلكا الذي ضرب 18 إرسالا ساحقا متغلبا على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف عاشرا 6-3 و7-6 (7-1).

قال أوبيلكا (2.11 م و102 كلغ) المصنف 32 "يعني لي الكثير بلوغ نصف النهائي (بعد روما في أيار/مايو الماضي). كانت بدايتي بطيئة مطلع العام الماضي، وأن أكون مصنّفاً في البطولات الكبرى يُعدّ أولوية لي".

تابع "حققت أربعة انتصارات تواليا، جميعها أمام لاعبين مميزين. أعتقد إني ألعب على مستوى جيد الآن".

أردف "ستيفانوس لاعب رائع، وستكون المباراة بمثابة الاختبار أمام لاعب من الأفضل في العالم. إذا كنت ستواجه ستيفانوس فهذا يعني أن أسبوعك جيد".

من جهته، كان النروجي رود المصنف 12 يعيش شهرا مميزا، بعد احرزه ثلاثة ألقاب أوروبية على التراب الشهر الماضي، وذلك بعد توديعه بطولة ويمبلدون في الدور الأول.

وكان رود، نجل اللاعب السابق كريستيان، قد خسر أمام تسيتسيباس في مدريد على التراب في أيار/مايو.

لكن اليوناني امتلك كل الأجوبة في تورونتو، حارما النروجي من تحقيق فوزه الرقم 100 في دورات المحترفين.

قال الفائز "كانت نواياي واضحة منذ البداية. كمنت غريزتي بالبقاء على الخط الخلفي".

تابع "سعيد جدا بالمكانة التي وصلت اليها. أحيانا أفاجئ نفسي بطريقة لعبي الجيدة".

وأنهى تسيتسيباس المباراة مع 20 ضربة ناجحة و11 خطأ مباشراً في مباراة دامت 74 دقيقة.

© 2021 AFP