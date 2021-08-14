دورة مونتريال: بليشكوفا تقصي سابالينكا في طريقها الى النهائي

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حقّقت كارولينا بليشكوفا المصنّفة رابعة فوزاً لافتاً على حساب أرينا سابالينكا المصنّفة في نصف نهائي دورة مونتريال لكرة المضرب

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مونتريال (أ ف ب)

بلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنّفة رابعة المباراة النهائية لدورة مونتريال الكندية، إحدى دورات الألف في كرة المضرب، بعد فوزها على المصنّفة أولى البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-3 و6-4 السبت.

وكرّرت وصيفة ويمبلدون فوزها على منافستها بعدما سبق أن هزمتها في مباراة احتاجت خلالها لثلاث مجموعات ضمن الدور نصف النهائي للبطولة الانكليزية.

وتطمح بليشكوفا إلى الفوز بلقب الدورة الكندية عندما تُواجه الفائزة بين الاميركية جيسيكا بيغولا والإيطالية كاميلا جورجي في المباراة الثانية للمربع الذهبي، علماً أنه سبق لهما التغلب عليها هذا الموسم.

وعبّرت التشيكية عن سعادتها ببلوغ النهائي قائلة "إنه شعور مذهل أن أكون في نهائي آخر. كنت صلبة للغاية اليوم".

وتابعت "قمت بما ينبغي القيام به من أجل الفوز. استخدمت عقلي ولعبت بذكاء. كانت (سابالينكا) تخسر الكرات بشكل مفرط، وأنا سعيدة بأدائي".

كسرت بليشكوفا إرسال سابالينكا أربع مرات خلال اللقاء، وحقّقت 10 إرسالات ساحقة رافعة رصيدها الى 267 هذا الموسم.

وحمل هذا الفوز الرقم 39 لبليشكوفا هذا العام، وهو الأعلى في بطولات الـ "دبليو تي آي".

وعلى الرغم من فوز بليشكوفا في 12 من مبارياتها الـ 13 الأخيرة، إلا أنها تطمح لتحقيق لقبها الأوّل هذا العام.

© 2021 AFP