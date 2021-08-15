جائزة النمسا الكبرى: مجازفة بايندر تحت الأمطار تعطي ثمارها

جو كلامار ا ف ب

دراج كاي تي ام الجنوب إفريقي براد بايندر يحتفل على منصة التتويج بعد فوزه بجائز النمسا الكبرى للدرجات النارية، سبيلبرغ في 15 اب/اغسطس 2021

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سبيلبيرغ بي نيتيلفيلد (النمسا) (أ ف ب)

خاطر الدراج الجنوب إفريقي براد بايندر حين قرر عدم استبدال دراجته رغم الأمطار، وكان مصيباً في قراره إذ أعطت هذه المجازفة ثمارها وخرج منتصراً من سباق موتو جي بي في جائزة النمسا الكبرى، المرحلة 11 من بطولة العالم للدرجات النارية.

وأمام مدرجات ممتلئة على حلبة ريد بول رينغ التي استضافت أيضاً المرحلة الماضية (جائزة ستيريا) قبل أسبوع، تقدم درجات كاي تي أم الأحد على الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) وبطل السباق الماضي الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي-براماك) اللذين استبدلا دراجتيهما.

ورأى بايندر أنه "في بعض الأحيان، عليك المقامرة واليوم أفلح الأمر"، كاشفاً "كنت أخوض سباقاً سيئاً قبل ذلك، فقررت البقاء (على الحلبة) فيما فضل الآخرون الدخول (لاستبدال دراجاتهم بأخرى مزودة بإطار الحلبة المبتلة)".

وتابع "عندما رأيت بأن الأمطار بدأت تهطل، ضيقت الفارق مع دراجي الطليعة وعلمت بأن الشبان سيدخلون لاستبدال الدراجات. قررت في اللحظة الأخيرة البقاء (على الحلبة) واختبار حظوظي عندما شاهدت المجموعة بأكملها تدخل الى خط الحظائر".

بدأت الأمطار بالهطول قبل أربع لفات على نهاية السباق، فقرر خمسة من دراجي الطليعة الستة استبدال دراجاتهم، وهم بانيايا، بطل العالم السابق الإسباني مارك ماركيس (هوندا)، الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها)، مارتن ومواطنه حامل اللقب جوان مير (سوزوكي).

فاستغل بايندر (26 عاماً) هذا الأمر، مراهناً على مهارته في السيطرة على الدراجة ليخرج منتصراً من السباق ويحقق فوزه الثاني فقط في موتو جي بي بعد الذي حققه في الجولة الثالثة من الموسم الماضي في جائزة تشيكيا الكبرى.

- كوارتارارو يبتعد في الصدارة -

واكتفى كوارتارارو بالمركز السابع، لكن ذلك لم يمنعه من توسيع الفارق في صدارة الترتيب العام من 40 الى 47 نقطة، مستفيداً من خروج مواطنه يوان زاركو (دوكاتي-براماك).

وكان زاركو ثاني الترتيب العام قبل سباق الأحد، إلا أنه تراجع الى المركز الرابع بفارق نقطتين خلف من بانيايا ومير اللذين تساويا بعدد النقاط بعدما حل الأخير في المركز الرابع في السباق.

وعلى غرار بايندر، خاطر الإيطالي لوكا ماريني (دوكاتي-افينتيا) والإسباني إيكر ليكوونا (كاي تي أم-تيك 3) بعدم استبدال دراجتيهما، وحلا في المركزين الخامس والسادس توالياً، فيما جاء "الدكتور" الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها) الذي قرر الاعتزال في نهاية الموسم، ثامناً في أفضل نتيجة له هذا الموسم بعدما خاطر أيضاً بعدم استبدال دراجته رغم الأمطار.

وبعدما قاتل على الصدارة لفترة طويلة، اكتفى مارك ماركيس الذي يحاول استعادة مستواه بعدما غاب عن الموسم الماضي بأكمله بسبب الإصابة، في نهاية المطاف بالمركز الخامس عشر بعد سقوطه في اللفة قبل الأخيرة، لتتواصل بذلك عقدته مع هذه الحلبة التي لم يسبق له أن فاز عليها.

وتقام الجولة المقبلة في 29 آب/أغسطس الحالي على حلبة سيلفرستون.

وفي فئة موتو 2، كان الفوز من نصيب الإسباني راوول فرنانديس (كاليكس) ما سمح له بتقليص الفارق الذي يفصله في صدارة الترتيب العام عن زميله النمسوي ريمي غاردنر من 35 الى 19 نقطة، وذلك بعدما اكتفى الأخير بالمركز السابع.

وهو الفوز الرابع للإسباني البالغ 20 عاماً في موسمه الأول في الفئة الوسطى، بعدما سبق له الفوز بسباقات البرتغال وفرنسا وهولندا.

وصعد الياباني أي أوغورا (كاليكس) الى منصة التتويج للمرة الأولى في موتو 2 بعدما حل ثانياً، فيما جاء الإسباني أوغوستو فرنانديس (كاليكس) ثالثاً.

وعلى غرار فرنانديس، قلص مواطنه سيرخيو غارسيا (غازغاز) الفارق الذي يفصله عن متصدر الترتيب العام موطنه بدرو أكوستا (كاي تي أم) من 53 الى 41 نقطة، بعدما حقق ابن الـ18 عاماً فوزه الثاني للموسم في فئة موتو 3 والثالث في مسيرته.

واستفاد غارسيا من اكتفاء أكوستا بالمركز الرابع، فيما حل التركي دينيز أونجو (كاي تي أم) والإيطالي دينيس فوجيا في المركزين الثاني والثالث توالياً.

- ترتيب الخمسة الأوائل في فئة موتو جي بي:

1- الجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي أم) 40:46.928 دقيقة

2- الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) بفارق 9.991 ثانية

3- الإٍسباني خورخي مارتن (دوكاتي-براماك) بفارق 11.570 ث

4- الإيطالي لوكا ماريني (دوكاتي-افينتيا) بفارق 14.831 ث

5- الإٍسباني إيكر ليكوونا (كاي تي ام-تيك 3) بفارق 14.952 ث

- الترتيب العام:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 181 نقطة

2- الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) 134

3- الإسباني جوان مير (سوزوكي) 134

4- الفرنسي يوان زاركو (دوكاتي-براماك) 132

5- الأٍسترالي جاك ميلر (دوكاتي) 105

© 2021 AFP