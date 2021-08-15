دورة مونتريال: الايطالية جورجي تحرز اللقب على حساب بليشكوفا

ميناس بانايوتاكيس غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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مونتريال (أ ف ب)

توجت الايطالية كاميلا جورجي بطلة لدورة مونتريال الكندية، احدى دورات الالف بحسب تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب "دبليو تي أيه"، بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رابعة 6-3 و7-5 في المباراة النهائية الاحد.

وفشلت بليشكوفا بالتالي بالثأر من منافساتها المصنفة 71 عالميا التي تغلبت عليها ايضا في الدور ثمن النهائي من مسابقة كرة المضرب في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو الشهر الماضي.

كما ان الايطالية منعت بليشكوفا من احراز اول لقب لها منذ مطلع العام الحالي، علما بانه ثالث نهائي تخسره التشيكية بعد بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في تموز/يوليو الماضي أمام الأسترالية آشلي بارتي، كما في نهائي دورة روما أمام البولندية إيغا شفيونتيك.

واللقب هو الثالث لجورجي في مسيرتها الاحترافية.

© 2021 AFP