19 حريقا ما زال مشتعلا في غابات الجزائر (حماية مدنية)

رياض كرمدي ا ف ب

دخان كثيف يتصاعد من حريق في منطقة حرجية في القبائل شرق العاصمة الجزائرية في 11 آب/أغسطس 2021

إعلان اقرأ المزيد

الجزائر (أ ف ب)

أعلن الدفاع المدني الجزائري الأحد أنه يعمل على إخماد 19 حريقا في عشر ولايات في شمال البلاد طالتها حرائق غابات أودت بحياة نحو تسعين شخصا منذ الاثنين بينهم 33 جنديا.

وقالت الحماية المدنية في بيان إن فرقها "تواصل رفقة المصالح المختصة إخماد 19 حريقا عبر عشر ولايات" منها "ستة حرائق في بجاية و3 في الطارف".

وبحسب الحماية المدنية، لم يبق في ولاية تيزي وزو التي شهدت أكبر الحرائق والخسائر البشرية، سوى حريقين. ومثلها في سطيف وقالمة، بينما يتم العمل إخماد حريق واحج في كل من ولايات عين الدفلى وعنابة والبويرة وسكيكدة.

وأضاف البيان ان "وحدات الحماية المدنية قامت خلال 24 ساعة الأخيرة (السبت -الأحد) بإخماد 33 حريق على مستوى 12 ولاية" منها 17 حريق في تيزي وزو وحدها.

ويشارك في إخماد الحرائق ما يقرب من 7500 من عناصر الحماية المدنية مع 490 شاحنة إطفاء وثلاث مروحيات.

كما حشد الجيش خمس طائرات هليكوبتر ثقيلة روسية من طراز ام-آي 26. إضافة ألى طائرتي إخماد فرنسيتين وطائرة إسبانية تم أرسالها في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

واكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان اغلب الحرائق مفتعلة وأنه توقيف 22 مشتبها به يتم التحقيق معهم متهمين بإضرام النيران عمدا.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية الأحد مجددا من تواصل ارتفاع درجات الحرارة في شمال البلاد لتصل الى 44 درجة مئوية.

وتبلغ مساحة الغابات في الجزائر أكبر دولة في إفريقيا، 4,1 ملايين هكتار، مع معدل إعادة تشجير ضئيل يبلغ 1,76%.

وفي كل عام، تشتعل حرائق الغابات في شمال البلاد. ففي عام 2020، أتت النيران على 44 ألف هكتار من المساحات الحرجية.

ترتبط الحرائق التي تتزايد في جميع أنحاء العالم بظواهر مختلفة يتوقعها العلماء ناجمة عن الاحتباس الحراري.

© 2021 AFP