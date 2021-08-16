ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1419 قتيلاً

يتفقّدون الأضرار في جيريمي في جنوب غرب هايتي إثر الزلزال في 14 آب/أغسطس 2021

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بور او برنس (أ ف ب)

ارتفعت الحصيلة الموقّتة للزلزال المدمّر الذي ضرب صباح السبت جنوب غرب هايتي إلى 1419 قتيلاً وأكثر من 6900 جريح، وفق ما أعلنت مديرية الحماية المدنيّة الإثنين.

وقالت مديرية الحماية المدنيّة في بيان إنّ الزلزال الذي بلغت شدّته 7.2 درجة على مقياس ريختر أسفر أيضاً عن دمار أكثر من 37 ألف منزل.

وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض، في مشاهد أعادت إلى الأذهان الذكريات المؤلمة للزلزال المدمّر الذي ضرب الدولة الفقيرة في 2010.

ووقع الزلزال صباح السبت في الساعة 08,30 (12,30 ت غ)، على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كيلومتراً عن العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبانٍ علق مئات تحت أنقاضها.

© 2021 AFP