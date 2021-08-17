ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1941 قتيلاً

يتفقّدون الأضرار في جيريمي في جنوب غرب هايتي إثر الزلزال في 14 آب/أغسطس 2021

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بور او برنس (أ ف ب)

ارتفعت الحصيلة الموقتة للزلزال القوي الذي ضرب السبت جنوب غرب هايتي إلى 1941 قتيلا، وفق ما أعلنت الحماية المدنيّة الثلاثاء.

وأعلنت الحماية المدنيّة أن الزلزال الذي بلغت قوّته 7,2 درجات أوقع أكثر من 9900 جريح وأدى إلى دمار أكثر من 60 ألف منزل.

وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض، في مشاهد أعادت إلى الأذهان الذكريات المؤلمة للزلزال المدمّر الذي ضرب الدولة الفقيرة في 2010.

ووقع الزلزال صباح السبت في الساعة 08,30 (12,30 ت غ)، على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كيلومتراً عن العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبانٍ علق مئات تحت أنقاضها.

© 2021 AFP