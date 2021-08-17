المهاجمة الأميركية لويد ستعتزل في نهاية السنة

جيف باشو ا ف ب/ارشيف

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلنت المهاجمة الأميركية المخضرمة كارلي لويد، بطلة العالم والألعاب الأولمبية مرتين، انها ستعتزل دوليا في نهاية عام 2021، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأميركي لكرة القدم.

قالت أفضل لاعبة في العالم مرّتين انها ستعتزل بعد خوض سلسلة مباريات ودية مع بلادها الخريف المقبل.

وتوقعت اللاعبة البالغة 39 عاما انهاء موسمها مع فريق غوثام ضمن الدوري الأميركي للسيدات في كرة القدم.

شاركت أخيرا في أولمبياد طوكيو حيث أحرزت الميدالية البرونزية مع بلادها.

وكان منتخب بطلات العالم 2015 و2019 يبحث عن الذهب في اليابان، لكن مشوارهن توقف في نصف النهائي أمام المنتخب الكندي الذي أحرز اللقب لاحقا.

وتحمل لويد في جعبتها 312 مباراة دولية، وتتقدّم عليها فقط كريستين ليلي مع 354 مباراة بين 1987 و2010.

شرحت في البيان "عندما بدأت مشواري مع المنتخب الوطني في 2005، كنت أهدف أن أكون اللاعبة الأكثر كمالا وأساعد الفريق على احراز الألقاب".

تابعت "في كلّ مرة دخلت أرض الملعب، كنت اعتبر انها ستكون مباراتي الأخيرة. لم أكن متساهلة أبدا، خصوصا اني كنت مدركة صعوبة تسلّق القمة والبقاء عليها".

ولعبت لويد تحت اشراف خمسة مدربين في المنتخب وحملت ألوان سنة أندية في مسيرتها.

قال مدرب المنتخب فلاتكو أندونوفسكي في البيان "كارلي لويد أسطورة حقيقية".

تابع "مسيرتها فريدة من نوعها، ونجاحها على أرض الملعب سيلهم جميع اللاعبات الصاعدات".

© 2021 AFP