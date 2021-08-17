بطولة السعودية: الألماني أمين يونس في طريقه إلى الشباب (تقارير)

اينا فاسبندر ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

باتت مسألة انتقال اللاعب الألماني الجنسية اللبناني الأصل أمين يونس من ناديه الحالي أينتراخت فرانكفورت إلى الشباب السعودي مسألة وقت ليس إلا، بحسب تقارير في وسائل الاعلام الالمانية الثلاثاء.

وبحسب شبكة "سبورت1"، فان الصفقة ستتم خلال الاسبوع الحالي بعد أن تم الاتفاق المبدئي بين الناديين مقابل 4 ملايين يورو، مع بقاء بعض التفاصيل الصغيرة للتوقيع على العقد بين الطرفين.

وكان يونس (28 عاما) انتقل الى فرانكفورت قادما من نابولي الايطالي على سبيل الاعارة لمدة عامين في تشرين الاول/اكتوبر 2020 مع امكانية شراء العقد مقابل مليوني يورو لدى نهاية فترة الاعارة.

وبحسب صحيفة "كيكر"، فان فرانكفورت سيفعل مبدأ الشراء مقابل مليوني يورو على أن يتخلى للشباب عن يونس مقابل ضعف هذا المبلغ.

وخاض يونس 8 مباريات مع منتخب ألمانيا الاول سجل خلالها هدفين، كما لعب 28 مباراة في صفوف فرانكفورت وسجل 4 اهداف ومثلها تمريرات حاسمة.

© 2021 AFP