بطولة فرنسا: الإصابة تبعد ريناتو سانشيز عن ليل ستة أسابيع

دوني شارليه ا ف ب/ارشيف

لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز (يمين) خلال مباراة لليل في الدوري الفرنسي لكرة القدم مع نانت، ليل، شمال فرنسا، في 25 أيلول/سبتمبر 2020

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ليل (فرنسا) (أ ف ب)

خضع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز لعملية جراحية من أجل معالجة إصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى، ما سيبعده عن فريقه ليل بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم لمدة ستة أسابيع بحسب ما أعلن الأخير.

وخاض البرتغالي المباراة الأولى لفريقه في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي التي تعادل خلالها مع مضيفه متز 3-3، لكن الأوجاع التي عانى منها لأسابيع في الركبة أبعدته عن المرحلة الثانية التي مني فيها البطل بهزيمة قاسية على أرضه أمام نيس صفر-4 في أول مواجهة مع مدربه السابق كريستوف غالتييه.

وقال ليل في بيان مساء الإثنين أن "لاعب وسطنا في وضع جيد. بإمكان ريناتو أن يبدأ برنامجه العلاجي منذ هذا الأسبوع".

ويعتبر غياب ريناتو، المتوج مع البرتغال بطلاً لكأس أوروبا 2016، ضربة قاسية لليل لاسيما أنه تخلى عن لاعب الوسط بوباكاري سوماريه لصالح ليستر سيتي الإنكليزي.

وكان ليل يعول على خبرة البرتغالي في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، إذ من المتوقع غياب ابن الـ23 عاماً عن المباراتين الأوليين لفريقه في دور المجموعات التي تسحب قرعته في 26 الحالي على أن ينطلق في 14 أيلول/سبتمبر المقبل.

كما أن إصابة البرتغالي قضت على أي أمل لليل هذا الصيف ببيع اللاعب الذي يعتبر الأعلى قيمة سوقية بين لاعبيه الحاليين، والحصول على مبلغ يقدر بـ35 مليون يورو من صفقة التخلي عنه، ما كان سيساعده على معالجة مشاكله المالية.

ويأمل ليل الذي توج بلقب الدوري لأول مرة منذ 2011، استعادة توازنه سريعاً والحصول على أولى نقاطه للموسم الجديد حين يحل ضيفاً السبت على سانت إتيان في المرحلة الثالثة.

كور-ايفا/ا ح

© 2021 AFP