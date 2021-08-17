جائزة البرازيل الكبرى: السماح للجماهير بالحضور

نلسون الميدا ا ف ب/ارشيف

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ساو باولو (أ ف ب)

أعلنت سلطات ولاية ساو باولو البرازيلية السماح للجمهور بحضور سباق سيارات فورمولا واحد خلال جائزة البرازيل الكبرى على حلبة انترلاغوس المقرّرة من 5 الى 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبعد أن تمّ طرح 60 الف بطاقة للبيع، سيكون السباق أوّل حدث رياضي يقام في البرازيل من دون قيود في هذه الولاية البرازيلية منذ بداية انتشار جائحة كوفيد-19 التي ضربت البرازيل في الصميم.

ومن المقرّر السماح بعودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر، لكن لا مباريات مجدولة حتى الان قبل السابع منه.

وكانت جائزة البرازيل الكبرى ألغيت العام الماضي في موسم شهد العديد من السباقات الملغاة بسبب فيروس كورونا.

وقال مسؤول الصحة في ولاية ساو باولو جان غورينشتين في مؤتمر صحافي "جميع المنافذ المؤدية الى الاماكن المخصصة للجمهور ستخضع للتفتيش، بالاضافة الى ذلك، نحن نملك الان اللقاح. الوتيرة سريعة وسيكون قسم كبير من الجمهور قد تلقى الجرعتين" مشيرا الى انه يتعين على الجمهور ابراز فحص سلبي اجري قبل اقل من 48 ساعة وارتداء الكمامة من اجل الدخول.

وتلقى 32.3 ملايين شخص في ولاية ساو باولو أي 91.6 من مجموع السكان الكبار الجرعة الاولى على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19، بحسب الارقام الرسمية لأكبر ولاية في البرازيل.

في المقابل، تدرس سلطات الولاية طلب تأجيل الجائزة الكبرى لمدة أسبوع لكي تتزامن مع نهاية الأسبوع الطويلة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر وهو أسبوع عيد للبرازيليين بحسب حاكم الولاية جواو دوريا.

© 2021 AFP