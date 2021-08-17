دورة سينسيناتي: عودة موفقة لموراي وسينر يحتفل بأفضل طريقة

البريطاني أندي موراي خلال مباراته والفرنسي ريشار غاسكيه في الدور الاول لدور سينسيناتي في كرة المضرب، مايسون، أوهايو في 16 اب/اغسطس 2021

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سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

حقق البريطاني أندري موراي عودة موفقة الى الملاعب بتأهله الى الدور الثاني لدورة سينسيناتي، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز عند الرجال والألف بحسب تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، وذلك بفوزه على الفرنسي ريشار غاسكيه 6-4 و6-4 الإثنين.

وكان البريطاني، البالغ 34 عاماً والفائز بـ14 لقباً في دورات الألف نقطة للماسترز، بينها اثنان في سينسيناتي عامي 2008 و2011، يخوض أول مشاركة له منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في تموز/يوليو الماضي قبل الغياب بسبب إصابة عضلية.

وخاض موراي دورة سينسيناتي ببطاقة دعوة، فيما اضطر غريمه غاسكيه الى خوض التصفيات للمشاركة في القرعة الرئيسية كونه مصنفاً 53 عالمياً في الوقت الحالي.

ولطالما تقاطع طريق الفائز بثلاثة ألقاب كبرى مع الفرنسي حيث تعود المواجهة الأولى بينهما الى 15 عاماً، فيما تواجها للمرة الأخيرة في 2019.

وحقق موراي الإثنين فوزه التاسع على الفرنسي من أصل 13 مواجهة بينهما حتى الآن، معولاً على إرسالاته الساحقة التي بلغ عددها 15، حاسماً المواجهة في أقل من ساعتين بعدما كسر إرسال منافسه في ثلاث مناسبات.

ورأى البريطاني الذي وصل في سينسيناتي الى النهائي أيضاً عام 2016 قبل أن يخسر أمام الكرواتي مارين سيليتش، أنه قدم أداء جيداً "لقد تحركت بشكل جيد في أول مباراة لي في الفردي على الملاعب الصلبة منذ فترة طويلة. من المؤكد أني كنت أكثر ثقة في تحركاتي مما كنت عليه حين واجهته قبل عامين"، في إشارة منه الى المواجهة الأخيرة بينهما عام 2019 في الدور الأول لسينسيناتي بالذات حين خرج الفرنسي منتصراً بنفس نتيجة مباراة الإثنين.

وأوضح "في حينها، كانت مباراتي الأولى (في 2019) منذ خضوعي لعملية جراحية في وركي".

ويبحث البريطاني عن لقبه الأول منذ 2019 أيضاً حين توج بطلاً لدورة أنتويرب، رافعاً رصيده الى 46 لقباً في مسيرته الاحترافية، لكن عليه التعامل مع كل مباراة على حدة بعد تراجع مستواه وتصنيفه كثيراً (105 حالياً) بسبب كثرة الإصابات والعمليات الجراحية التي هددت مسيرته.

وسيكون الاختبار التالي لموراي في مواجهة البولندي هوبرت هوركاش المصنف تاسعاً في الدورة أو الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.

- سينر لعدم تكرار سيناريو تورونتو -

وفي يوم أثرت الأمطار على جدولة مبارياته، احتفل الإيطالي يانيك سينر الحادي عشر بأفضل طريقة بميلاده العشرين ببلوغه الدور الثاني في أول مشاركة له في القرعة الرئيسية لهذه الدورة، وذلك بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس 6-2 و7-5.

ويأمل الإيطالي الذي وصل في وقت سابق من هذا الموسم الى نهائي دورة ميامي، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، قبل أن يخسر أمام هوركاش، ألا يتكرر معه سيناريو دورة تورونتو للماسترز الأسبوع الماضي حين انتهى مشواره عند الدور الثاني على يد الأسترالي جيمس داكوورث.

وسيلتقي الإيطالي في الدور المقبل الأميركي جون إيسنر أو البريطاني نوري كاميرون.

وكان الأرجنتيني دييغو شفارتسمان العاشر والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثاني عشر والأسترالي أليكس دي مينور الرابع عشر والإيطالي المخضرم فابيو فونييني أبرز المتأهلين الإثنين الى الدور الثاني الذي بلغه مباشرة المصنفون الثمانية الأوائل وعلى رأسهم الروسي دانييل مدفيديف بطل 2019 واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في ظل قرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالمياً عدم الدفاع عن لقبه للتعافي من آثار المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وفي ظل اعفاء المصنفات الثماني الأوليات أيضاً عند السيدات من خوض الدور الأول وعلى رأسهن الأسترالية آشلي بارتي واليابانية ناومي أوساكا، كانت التشيكيتان بربورا كرييتشيكوفا التاسعة وبترا كفيتوفا الحادية عشرة أبرز المتأهلات الإثنين الى الدور الثاني بفوزهما على الروسية داريا كاساتكينا 6-3 و6-2 وبطلة 2019 الأميركية ماديسون كيز 7-5 و6-4 توالياً.

كما تأهلت أيضاً الأميركية جنيفر برايدي الثالثة عشرة والبلجيكية إيليز مرتنز الخامسة عشرة، إضافة الى الألمانية أنجيليك كيربر واللاتفية يلينا أوستابنكو.

© 2021 AFP