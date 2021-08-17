قطر تسمح بسفر عامل كيني اتهمته بنشر "معلومات مضللة" عنها

جوسيبي كاكاتشي ا ف ب/AFP

منظر عام للعاصمة القطرية الدوحة في 20 كانون الاول/ديسمبر 2020.

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الدوحة (أ ف ب)

غادر ضابط أمن كيني اتهمته قطر بتلقّي أموال من جهة أجنبية بغرض نشر "معلومات مضلّلة"، الدولة النفطية الثرية بعدما دفع غرامة، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية الثلاثاء.

وكان مالكوم بيدالي يغرّد عن وضع العمّال في قطر باسم مستعار، وقد قامت السلطات بتحديد موقعه عبر رابط على الانترنت، بحسب المنظمات، واعتقلته من منزله في 4 أيار/مايو.

وأعلنت منظمة "ميغرانت رايتس" أنه "بعد 15 أسبوعا من اعتقاله واخفائه قسريا واستجوابه دون محام، واتهامه اخيرا بأنشطة متعلقة بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، تم السماح لمالكوم بيدالي بمغادرة قطر في 16 من آب/اغسطس بعد دفعه غرامة كبيرة".

ولم يوضح البيان الغرامة أو الوجهة التي سافر إيها بيدالي.

ومن جانبه، أكد مصدر مطّلع على القضية لفرانس برس أن بيدالي قام بدفع غرامة لم يكشف عن قيمتها وغادر قطر إلى وجهة غير معروفة.

ولم يرد بيدالي ولا السفارة الكينية الثلاثاء على طلب التعليق.

وكانت قطر أعلنت في 29 من ايار/مايو الماضي أن بيدالي اتّهم رسميا "بارتكاب جرائم تتعلق بمدفوعات تلقاها من جهة أجنبية لإنتاج وتوزيع معلومات مضللة داخل دولة قطر".

أجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ اختيارها في 2010 لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي تطلّب خطة إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيسي على العمال الأجانب، لكنّها غالباً ما تتعرّض لانتقادات من قبل منظمات حقوقية.

© 2021 AFP