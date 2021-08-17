كأس ألمانيا: استبعاد فولفسبورغ بسبب تخطيه عدد البدلاء

توبياس شفارتس ا ف ب

تخطى مارك فان بومل عدد التبديلات المسموح بها في كأس ألمانيا

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برلين (أ ف ب)

استبعد الاتحاد الالماني لكرة القدم نادي فولفسبورغ من مسابقة كأس المانيا على الرغم من بلوغه الدور الثاني منها، وذلك بسبب اجراء مدربه تبديلات اكثر مما تسمح به القواعد المعمول بها.

وانتهت المباراة بفوز فولفسبورغ على برويسن مونستر من الدرجة الرابعة 3-1 بعد التمديد في الثامن من الشهر الحالي عندما قام مدرب الفريق الجديد الهولندي مارك فان بوميل بتبديل سادس له في الوقت الاضافي في حين تسمح القوانين بخمسة فقط.

بيد أن مونستر تقدّم باحتجاج لدى الاتحاد الألماني بعد ان ادرك الخطأ الذي ارتكبه مدرب الفريق الضيف وقد قبل هذا الاحتجاج وسيكون اسم الفريق ضمن سحب القرعة المقررة في 29 الحالي.

وقال شتيفان أوبرهولتس نائب رئيس لجنة التحكيم الرياضي في الاتحاد الالماني لكرة القدم "انه القرار الاكثر مرارة نتخذه. لم يكن ثمة هامش للمناورة".

بيد أن فولفسبورغ بدوره يستطيع استئناف القرار وهو ينظر في السبل القانونية لذلك وقال مدير النادي تيم شوماخر "لقد خاب أملنا من القرار وكنا نفضل نتيجة افضل. لا نوافق على القرار وسننظر في امكانية اللجوء الى اجراءات قانونية".

© 2021 AFP