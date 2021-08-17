كأس السوبر الألمانية: ليفاندوفسكي يقود بايرن للاحتفاظ باللقب على حساب دورتموند

إيما فاسبندر ا ف ب/ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ للاحتفاظ بلقب كأس السوبر الألمانية بتسجيله هدفين من ثلاثية أمام بوروسيا دورتموند 3-1 على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" الثلاثاء.

وسجل ليفاندوفسكي في الدقيقتين 41 و74 وتوماس مولر (49)، فيما سجّل لدورتموند قائده ماركو رويس (64).

وأهدى النادي البافاري مدربه الجديد يوليان ناغلسمان الذي حلّ بدلاً من هانزي فليك المغادر لتدريب منتخب "مانشافت" لقبه الاوّل عقب قدومه إليه من لايبزيغ.

كما انه أول لقب رسمي كبير للمدرب الشاب البالغ 34 عاماً في مسيرته.

وجاء الهدف الاول للفريق البافاري إثر تبادل الفريقين للهجمات ومحاولاتهما الحثيثة لخطف التقدم، إلا انّ الهدّاف البولندي نجح في منح بايرن التقدم بكرة رأسية إثر عرضية سيرغي غنابري (41).

وعزّز بايرن تقدمه سريعاً بعد إنطلاق الشوط الثاني ومن لعبة رائعة بعد تمريرة ساحرة بالكعب من ليفاندوفسكي الى الدولي الالماني مولر الذي تابعها مباشرة داخل المرمى (49).

هدأ إيقاع المباراة إثر هدف الضيوف الثاني، إلا انّ دورتموند أبى الإستسلام وتمكن من تقليص النتيجة بهدف رائع من تسديدة مقوّصة لرويس سكنت شباك الحارس مانويل نوير (64).

وفي ما بدا أنّ كل شيئ أصبح ممكناً في هذه المباراة وسط أداء هجومي قويّ من الفريقين، وقع دورتموند مجدداً ضحية الاخطاء الساذجة في التمرير على مقربة من منطقته، ما أعطى ليفاندوفسكي فرصة سهلة لهزّ الشباك وتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث للبايرن (74).

وهو الهدف الـ 24 في 24 مباراة للبولندي أمام فريقه السابق دورتموند بين العامين 2010 و2014.

كما فاز بايرن بمبارياته الست الأخيرة بمواجهة غريمه التقليدي.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لدورتموند سجلهما النجم المتألق النروجي إرلينغ هالاند وإبن الـ 16 عاماً يوسوفا موكوكو بداعي التسلل.

وارتدى الناديان الشارات السود حدادا وتكريماً لاسطورة البايرن "المدفعجي" غيرد مولر الذي توفي الاحد عن عمر 75.

بور - دع/د ح

© 2021 AFP