مادورو سيطرح فكرة إطلاق "حوار مباشر" مع واشنطن خلال محادثاته مع المعارضة

يوري كورتيز اف ب

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مؤتمر صحافي في قصر ميرافلوريس الرئاسي في 17 شباط/فبراير 2021

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كراكاس (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين أنه سيطرح فكرة "إطلاق حوار مباشر مع الحكومة الأميركية" بعد عامين من قطع العلاقات الدبلوماسية معها، في إطار المحادثات الجارية مع المعارضة.

قال مادورو في مؤتمر صحافي "سنطرح" خلال المفاوضات التي ستبدأ في 30 آب/أغسطس في المكسيك بوساطة النروج "فتح حوار مباشر مع الحكومة الأميركية للتطرق إلى كل القضايا الثنائية".

وتابع "نحن مستعدون على الدوام ولكن (الولايات المتحدة) يجب أن تكف عن عجرفتها وكراهيتها وازدرائها".

انقطعت العلاقات الدبلوماسيّة نهائيّاً بين فنزويلا والولايات المتحدة إثر اعتراف واشنطن، على غرار حوالى 60 دولة، في كانون الثاني/يناير 2019 بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً موقتاً لفنزويلا.

وصفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مادورو بأنه "ديكتاتور" منذ إعادة انتخابه في العام 2018، في اقتراع شابته شكوك بحدوث تزوير، وشددت العقوبات الاقتصادية التي تشمل حصارا نفطيا.

إلا ان مادورو أكد أنه "أجرى حواراً غير مباشر وحواراً بأشكال مختلفة مع حكومة دونالد ترامب".

مع وصول جو بايدن إلى السلطة، أبدى الزعيم الاشتراكي الذي خلف هوغو تشافيز (1999-2013) استعداده لفتح صفحة جديدة مع الرئيس الديمقراطي.

وقال مادورو "آمل أن نتمكن، بعد هذا الاجتماع، من فتح قنوات اتصال وحوار ومفاوضات مع حكومة الولايات المتحدة".

بدأت الحكومة الفنزويلية والمعارضة الجمعة جولة مفاوضات جديدة في المكسيك لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، بعد فشل المحادثات في باربادوس العام 2019 وفي جمهورية الدومينيكان العام 2018.

رحبت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي باستئناف المحادثات، مجدّدةً استعدادها لرفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد في حال نجاح المفاوضات.

© 2021 AFP