منطقة عكار في شمال لبنان مقطوعة من الاتصالات والكهرباء جراء ازمة المحروقات

دخان يتصاعد من منزل صاحب الارض حيث وضع خزان الوقود المنفجر في قرية التليل في منطقة عكار شمال لبنان في 15 آب/أغسطس 2021

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بيروت (أ ف ب)

تشهد منطقة عكار في شمال لبنان الثلاثاء انقطاعاً في الاتصالات والانترنت والكهرباء جراء فقدان مادة المازوت بعد يومين من انفجار خزان وقود أودى بحياة نحو 30 شخصاً فيها على وقع أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد.

تعد منطقة عكار الأكثر فقراً في لبنان، وطالما اشتكى أهلها من اهمال مؤسسات الدولة كافة وغياب الخدمات عنها. وفاقم الوضع المعيشي سوءاً في المنطقة الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عامين، وصنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

وتراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها إلى التقنين أيضاً.

وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام الثلاثاء أن أدى فقدان مادة المازوت إلى "انقطاع شبه تام للاتصالات الهاتفية الارضية والخليوية في العديد من المناطق العكارية، ومعها خدمة شبكات الانترنت، التي أحدثت ارباكاً كبيراً لدى كل القطاعات المصرفية والمالية والانتاجية، والمؤسسات العامة والخاصة".

وناشدت مستشفيات في عكار ضرورة تزويدها بالمازوت.

وقال مدير مستشفى رحال في حلبا رياض رحال لوكالة فرانس برس "لدينا 700 ليتر تكفينا ليوم غد فقط".

وأضاف "منذ الصباح أجري اتصالات لتأمين المازوت، وتواصلت مع منشآت الوقود (في الشمال) لكنهم أبلغوني إنهم يريدون تأمين المازوت لسنترالات الاتصالات".

وأوضحت نتالي الشعار، مساعدة الإدارة العامة في مستشفى اليوسف، "منذ أمس بدأت تنقطع الاتصالات الأرضية، فيما نسعى إلى تأمين المازوت ولا يكفينا ما لدينا سوى ليوم واحد فقط".

وأشارت إلى أن الشركة التي تزود المستشفى تماطل خشية من أن يصادر مواطنون غاضبون الصهاريج قبل وصولها بعدما تكررت حوادث مماثلة في الفترة الماضية.

وأوضح مدير عام هيئة أوجيرو للاتصالات عماد كريدية "توقفت سنترالات عدة في منطقة عكار عن العمل، بينها سنترالات حلبا والقبيات، لعدم توفر المازوت.. فتوقفت خطوط الاتصالات الأرضية والانترنت".

وأضاف "اذا استمرت أزمة المحروقات كما هي، فإن ما يحصل في عكار سيتوسع إلى مناطق أخرى".

قُتل فجر الأحد في عكار 28 شخصاً على الأقلّ وأصيب نحو ثمانين بجروح أثناء تجمعهم للحصول على القليل من البنزين من خزان صادره الجيش في إطار حملة أطلقها لمصادرة البضائع المخزنة وتوزيعها على المواطنين الذين يخشون ارتفاعاً هائلاً في الأسعار بعد قرار للمصرف المركزي الأسبوع الماضي برفع الدعم عن المحروقات.

وفاقم الانفجار الضغط على المستشفيات المرهقة والتي حذرت مراراً من نقص المازوت والشح في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبرغم ذلك، قال رحال "لم يصلنا أي دعم من الدولة".

© 2021 AFP