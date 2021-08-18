بطولة إنكلترا: أرسنال على مشارف التعاقد مع أوديغارد (تقارير)

خورخي غيريرو ا ف ب/ا ف ب

يستعد أرسنال الانكليزي للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي النروجي مارتن أوديغارد الذي سبق له أن لعب في صفوفه على سبيل الإعارة

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لندن (أ ف ب)

بات أرسنال الانكليزي لكرة القدم على مشارف التعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد الاسباني، النروجي مارتن أوديغارد الذي سبق له أن دافع عن قميصه، وذلك بحسب ما أفادت تقارير صحافية الأربعاء.

وكان أوديغارد البالغ 22 عاماً انضم إلى صفوف نادي "المدفعجية" على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي، بعدما فشل في حجز مركز أساسي له في النادي المدريدي.

وسجل الدولي النروجي هدفين في 20 مباراة للنادي اللندني، ونال استحسان مدربه الاسباني ميكيل أرتيتا.

غير أن أوديغارد كان يأمل في أن يحصل على فرصة أخرى مع ريال باشراف مدربه العائد الإيطالي كارلو أنشيلوني هذا الموسم خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان المغادر قبل عام من نهاية عقده، إلاّ أن ارسنال بدا مستعداً لاعادة النروجي إلى ملعب الإمارات ستاديوم.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن أرسنال وافق على دفع قرابة 41 مليون يورو للحصول على خدمات النروجي الذي شوهد في لندن الاربعاء حيث خضع للفحص الطبي.

وكان أوديغارد انضم إلى نادي العاصمة مدريد في سن الـ 16 عاماً قادماً من سترومسغودسيت في عام 2015، لكن من دون أن يتمكن من فرض نفسه، فأمضى عامين معاراً مع هيريفين الهولندي قبل أن ينتقل إلى مواطنه فيتيس ارنهيم وثم ريال سوسييداد الاسباني وأرسنال.

وفي حال اتمام صفقة أوديغارد، فستكون رابع صفقة للمدرب أرتيتيا الذي سبق له التعاقد مع كل من بن وايت، البرتغالي نونو تافاريس والبلجيكي ألبرت سامبي لوكونغا منذ نهاية الموسم الماضي.

واستهل أرسنال الموسم الجديد بخسارة مفاجئة أمام برنتفورد الوافد حديثاً إلى الدوري الممتاز بنتيجة صفر-2، حيث بات عليه أن يتصالح مع جماهيره عندما يخوض مباراته الأولى في عقر داره أمام حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا تشلسي الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية للـ"بريميرليغ".

© 2021 AFP