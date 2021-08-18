دورة سينسيناتي: هاليب العائدة من إصابة تبلغ الدور الثاني

ديلان بويل غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الرومانية سيمونا هاليب خلال فوزها على البولندية ماغدا لينيت في دورة سينسيناتي

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لوس انجليس (أ ف ب)

حققت الرومانية سيمونا هاليب العائدة من إصابة بقدمها فوزها الأول منذ أيار/مايو الماضي، الثلاثاء على البولندية ماغدا لينيت 6-4 و3-6 و6-1، في الدور الأول من دورة سينسيناتي الأميركية في كرة المضرب، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز عند الرجال والألف بحسب تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه".

وبلغت الدور الثاني أيضا الأميركية اليافعة كوكو غوف، الفائزة بسهولة على التايوانية هسييه سو-وي.

وأعاد هطول المطر ترتيب برنامج المباريات، فلم يشارك كل من الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا والألماني ألكسندر زفيريف حامل الذهبية الأولمبية أخيرا في طوكيو.

وعادت هاليب إلى الملاعب الأسبوع الماضي في مونتريال حيث خسرت في الدور الأول. حافظت على ثقتها بنفسها، اثر ابتعادها عن الملاعب منذ اصابتها في روما قبل ثلاثة اشهر.

وأسقطت الرومانية المصنفة 12 خصمتها البولندية للمرة الثانية، في مباراة امتدت أكثر من ساعتين.

قالت هاليب البالغة 29 عاما "كانت مباراة قوية. برأيي، لعبنا بشكل جيد. ربما ساعدني التأخير بسبب المطر للحصول على طاقة إضافية. كنت أقوى جسديا وذهنيا في المجموعة الثالثة".

تابعت المصنفة أولى عالميا سابقا "هذا عني لي الكثير. أنا سعيدة حقا لتحقيق الفوز. من الهام جدا أن تحقق الانتصارات بعد عودتك من الإصابة".

أردفت "هذه أوّل مرّة في حياتي أواجه مشكلة مماثلة، وفي الواقع لم أعرف كيف أتعامل معها. لكني سعيدة بالعودة، سعيدة باللعب دون أوجاع. ببساطة، أحاول إعادة بناء ثقتي بنفسي".

وسيطرت هاليب التي خسرت النهائي في سينسيانتي أعوام 2015 و2017 و2018 على خصمتها المصنفة 44 عالميا، ضاربة 11 ارسالا ساحق وكاسرة ارسال البولندية أربع مرات.

في المقابل، ستواجه غوف اليابانية ناومي أوساكا حاملة لقب أربع بطولات كبرى. فازت في آخر مواجهة مع اليابانية في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، لتتعادل معها 1-1 في المواجهات المباشرة.

وهذه أول مرة ستواجهها خارج إطار البطولات الأربع الكبرى.

قالت عن مواجهة المصنفة أولى عالميا سابقا "تعلّمت (من المواجهات السابقة معها) أن أركز فقط على نفسي وليس على توقعات الآخرين".

وفي مباراتها الأولى بعد تتويجها في مونتريال، سقطت الإيطالية كاميلا جورجي أمام الأميركية جيسيكا بيغولا، في إعادة لمواجهتهما في نصف نهائي مونتريال الكندية السبت الماضي.

وتوقفت أحلام البريطانية جوهانا كونتا أمام التشيكية كارولينا موتشوفا 3-6 و7-6 (7-5) و6-2.

وهذه ثالث خسارة لكونتا في الدور الأولى في آخر أربع مشاركات، علما بأنها بلغت النهائي في 2020 عندما نُقلت الدورة إلى نيويورك في ظل تفشي فيروس كورونا.

كما تأهلت التونسية أنس جابر بعد فوزها على الاستونية أنيت كونتافيت 6-2 و4-6 و7-5.

- عبور بيريتيني -

ولدى الرجال، عاد الإيطالي ماتيو بيريتيني، وصيف بطولة ويمبلدون، من إصابة في فخذه، وحقق فوزا صعبا في الدور الثاني على الإسباني ألبرت راموس-فينيولاس 6-7 (5-7) و6-3 و7-5.

ويظهر الإيطالي المصنف خامسا تراجعا منذ حلوله وصيفا للصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا في نهائي بطولة ويمبلدون.

لكنه نجا أمام الإسباني بعد انقاذه خمس كرات لكسر ارساله في المجموعة الثالثة الحاسمة.

قال بيريتيني المصنف خامسا "عرفت انها ستكون صعبة، لكني سعيد حقا، على الصعيدين الذهني والرياضي".

وفي الدور الثاني أيضا، فاز الفرنسي بنوا بير على الكندي دنيس شابوفالوف السادس 6-3 و4-6 و7-5.

وفي الدور الأول، تغلب الفرنسي غايل مونفيس الذي بلغ ربع نهائي مونتريال على الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 (7-صفر) و6-2 في 91 دقيقة.

كما تأهل البلغاري غريغور ديميتروف، بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف 13 بنتيجة 6-3 و6-4.

وحقق الأميركي سيباستيان كوردا فوزه الـ23 هذا الموسم على الصربي لاسلو دييري 6-4 و6-4 ليضرب موعدا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وبرغم الآلام في ظهره، نجا الأميركي جون إيسنر الذي بلغ نصف نهائي مونتريال من مواجهة البريطاني كاميرون نوري وحقق فوزا صعبا 4-6 و7-6 (7-5) و6-4.

وضرب العملاق إيسنر 26 إرسالا ساحقا ملحقا الخسارة الثانية تواليا بنوري في الدور الأول. ويلتقي إيسنر البالغ 36 عاما مع الإيطالي يانيك سينر المصنف 11.

© 2021 AFP