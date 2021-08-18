رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى دعوة لزيارة مصر

جاك غيز ا ف ب

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال مؤتمر صحافي في مطار بن غوريون قرب تل أبيب في 22 حزيران/يونيو 2021

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القدس (أ ف ب)

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأربعاء دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإجراء زيارة رسمية إلى مصر، على ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.

ونقل الدعوة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل الذي التقى بينيت الأربعاء في القدس.

وتباحث الرجلان خصوصا في العلاقات الأمنية والاقتصادية فضلا عن "الوساطة المصرية بشأن الوضع الأمني في قطاع غزة" على ما أفاد البيان.

وأتى وقف إطلاق النار الذي أقر في 21 أيار/مايو بين إسرائيل وحركة حماس بعد حرب استمرت 11 يوما، بوساطة مصرية. وتقيم القاهرة علاقات مع الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية في آن.

وترتبط مصر منذ العام 1979 باتفاقية سلام مع إسرائيل وغالبا ما تقوم بوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وعملت كذلك على التقريب بين الفصائل الفلسطينية باستضافتها جولات حوار بين حركتي حماس وفتح.

وبعد المواجهات العنيفة في أيار/مايو بين إسرائيل وحركة حماس، وعدت مصر بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي، ويقيم فيه نحو مليوني شخص.

© 2021 AFP