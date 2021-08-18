قتيل في حريق لا يزال خارجا عن السيطرة في الكوت دازور الفرنسية

نيكولا توكا ا ف ب

طائرة تقذف المياه لمكافحة حريق في غونافرون في مقاطعة فار في جنوب شرق فرنسا في 17 آب/اغسطس 2021

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لولوك (فرنسا) (أ ف ب)

قتل رجل في الحريق الذي لا يزال مستعرا في أحراج سانت تروبيه على الكوت دازور في جنوب شرق فرنسا وهو الأكبر هذا الصيف في هذا البلد، في إحدى أكثر مناطق البلاد استقطابا للسياح.

وعثر شخص على جثة متفحمة في بلدة غريمو في جبل مور (جنوب) على ما أوضح المدعي العام في دراغينيان في بيان.

ويعمل محققو الدرك الأربعاء على تحديد هوية الجثة. وأوضح المدعي "لا يتوافر أي عامل يسمح لنا بالقول إن كانت الجثة عائدة إلى امرأة أو رجل. لقد أتى الحريق على المسكن بالكامل".

وأصيب 22 شخصا بإصابات طفيفة.

ويشارك في مكافحة الحريق بعد ثلاثة أيام على اندلاعه، 1200 إطفائي مع إلقاء المياه من الجو في وسط الأحراج عبر طرق وعرة كما أفاد فريق لوكالة فرانس برس في المنطقة المعنية.

وقال فرانك غراسيانو مسؤول التواصل في فرق الإطفاء في لولوك "الحريق لم يتقدم لكن هذا لا يعني أنه تمت السيطرة عليه". طلبت السلطات من السياح وأبناء المنطقة "توخي أقصى درجات الحيطة".

واندلع الحريق قرب استراحة على طريق سريع واجتاح منذ الاثنين 6375 هكتارا ما أدى إلى احتراق خمسة آلاف منها بالكامل في هذه المنطقة المعروفة بغابات السنديان والتي تضم الكثير من الحيوانات والكروم على ما اظهرت أحدث حصيلة لفرق الإطفاء الأربعاء.

وتفقد فريق من وكالة فرانس برس جبل مور صباح الأربعاء فرأى أراضي سوداء تنتشر فيها الأسلاك الكهربائية فيما لا يزال بعض الدخان يتصاعد منها.

في بلدة غريمو أتى الحريق على موقع تخييم وتفحمت سفوح جبال في المنطقة.

وعمدت السلطات المحلية إلى قطع أشجار "لتسهيل مرور فرق الإغاثة".

- إجلاء سبعة آلاف شخص -

وبسبب الحريق، تم ليل الاثنين الثلاثاء إجلاء سبعة آلاف شخص من بينهم الكثير من السياح كانوا في مواقع تخييم.

إطفائي يكافح الحريق في غونفارون في جنوب شرق فرنسا في 17 آب/اغسطس 2021 نيكولا توكا ا ف ب

ولليلة الثانية على التوالي، نام هؤلاء الأشخاص في حوالى 15 مركز إيواء على الساحل.

وقالت السلطات المحلية إنهم لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم أو المواقع التي يمضون فيها عطلتهم.

وثمة محاولات الأربعاء لإصلاح خدمة الهاتف والكهرباء. ولا تزال تسع طرق مقطوعة.

ويلحق الحريق أضرارا جسيمة بالبيئة. وقالت كونشا اجيرو المديرة المساعدة للهيئة الفرنسية للتنوع الحيوي لوكالة فرانس برس "الحريق أتى على نصف محمية سهل مور الطبيعية".

وقالت سكرتيرة الدولة للتنوع الحيوي بيرانجير أبا عبر إذاعة مونتي كارلو الأربعاء "لحق هذا ضرر لا يعوض على صعيد التنوع الحيوي في هذه المساحات خصوصا نوع من السلاحف النادرة والمهددة" والمعروفة بسلحفاة إيرمان.

وعثر على سلاحف متفحمة فيما تمكنت أخرى على ما يبدو من النزول تحت التربة اتّقاءً.

ويسجل حريق آخر في منطقة بوم-دو-فونيز السياحية في جنوب شرق فرنسا المعروفة بكروم العنب.

وقد تأجج الحريق مجددا خلال الليلة الماضية بسبب رياح قوية فأتى على 40 هكتارا إضافيا ليصل المجموعة إلى 240 هكتار من بينها كروم عنب وبساتين زيتون.

وإلى الغرب، أتت حرائق على حوالى 90 هكتارا الأربعاء. وأصيب أربعة عناصر من فرق الإطفاء وادخلوا المستشفى.

وكانت فرنسا بمنأى نسبيا حتى الآن عن الحرائق التي اجتاحت آلاف الهكتارات وحصدت عشرات الضحايا في دول متوسطية عدة مثل اليونان وتركيا والجزائر.

© 2021 AFP