كوبا ليبرتادوريس: بالميراس يدنو خطوة إضافية من حلم الثنائية

أندريه بينر صور مشتركة/ا ف ب

باتريك دي باولو يحتفل مع زملائه بالهدف الثالث لفريق بالميراس في المواجهة أمام ساو باولو في إياب الدور ربع النهائي من كأس ليبرتادوريس في 17 آب/أغسطس

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ساو باولو (أ ف ب)

تأهل بالميراس البرازيلي حامل اللقب الى الدور نصف النهائي من كأس ليبرتادوريس، البطولة الأهم لاندية أميركا الجنوبية والموازية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مواطنه ساو باولو 3-صفر ليتفوّق في نتيجة المواجهتين بعد تعادلهما ذهاباً صفر-صفر، الثلاثاء على ملعب مورومبي.

سجّل أهداف بالميراس الثلاثة كل من رافايل فيغا (11)، دودو (67) وباتريك دي باولو (78).

وبات الفريق الذي يشرف عليه البرتغالي أبيل فيريرا على بعد خطوتين من لقب المسابقة القارية حيث يطمح الى إحراز ثنائية تاريخية بعد فوزه بلقب عام 2020 على حساب مواطنه سانتوس 1-0.

سيتواجه الفريق البرازيلي في دور الاربعة مع الفائز بين ريفر بلايت الارجنتيني ومواطنه الآخر أتلتيكو مينيرو، حيث فاز الاخير في مواجهة الذهاب 1-صفر في بوينوس أيريس قبل أن يستضيف مباراة الإياب على أرضه في بيلو هوريزونتي الاربعاء.

ويلعب في ربع النهائي أيضا أوليمبيا الباراغوياني مع فلامنغو البرازيلي (1-4 ذهابا) وفلوميننسي البرازيلي مع برشلونة الاكوادوري (2-2).

ويحمل إنديبندينتي الأرجنتيني الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (7) متفوّقاً على مواطنه بوكا جونيورز الذي يعيش موسماً مضطرباً (6) وبينيارول الاوروغوياني (5).

© 2021 AFP