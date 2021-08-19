ارتفاع حصيلة هجوم الأربعاء الجهادي في بوركينا فاسو إلى 80 قتيلاً

أوليمبيا دو ميسمون ا ف ب/ا ف ب

مروحية للجيش البوركيني تحلّق فوق مخيم غوديبو للاجئين في شمال البلاد في اليوم العالمي للاجئين في 21 حزيران/يونيو 2021.

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واغادوغو (أ ف ب)

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو مساء الخميس أنّ حصيلة الهجوم الجهادي الذي استهدف الأربعاء قافلة عسكرية كانت تواكب مدنيين في شمال البلاد ارتفعت إلى 80 قتيلاً هم 65 مدنياً و15 دركياً.

وقال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة حسين تامبورا في بيان إنّه "وفقاً لحصيلة تمّ تحديثها في الساعة 18:50 من مساء اليوم (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) قتل 65 مدنياً في هذا الهجوم الإرهابي".

وأتى هذا البيان بعيد إعلان مصدر حكومي أنّ عدد القتلى العسكريين ارتفع إلى 15 بعد وفاة دركي متأثراً بجروحه.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 47 شخصاً بينهم 30 مدنياً في هذا الهجوم الذي وقع على بُعد 25 كلم من غورغادجي (شمال) في منطقة المثلث الحدودي بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي.

وكانت القافلة العسكرية تواكب مدنيين متجهين إلى أربيندا لحمايتهم على الطريق، وقد أعلنت الحكومة الأربعاء أنّه "خلال تصدّي العسكريين للمهاجمين قُتل 58 إرهابياً وأصيب عدد آخر منهم بجروح".

وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيّما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات جهادية منذ 2015 خلّفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

ومنذ 2018 تصاعدت وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة وقد أودت بحياة أكثر من 200 شخص بين مدني وعسكري، بحسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس.

© 2021 AFP