الإيطالي بالمييري من تشلسي الى ليون على سبيل الاعارة

سوزانا فيرا POOL/ا ف ب

مدافع تشلسي الايطالي ايمرسون بالمييري في لقطة له على هامش المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا ضد مانشستر سيتي. 28 ايار/مايو 2021

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أعلن نادي ليون الفرنسي الخميس تعاقده مع الظهير الأيسر الإيطالي الدولي من أصل برازيلي، إيمرسون بالمييري من تشلسي على سبيل الاعارة لمدة عام.

وكان بالمييري انتقل الى صفوف تشلسي قادما من روما الايطالي عام 2018 مقابل 20 مليون يورو.

تم انتقال اللاعب البالغ من العمر 27 معارا الى ليون مقابل مبلغ نصف مليون يورو.

خاض بالمييري مع النادي اللندني 71 مباراة وسجل هدفين، بينها 15 مباراة فقط الموسم الماضي وسجل هدفا.

فاز الظهير الايطالي بدوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية عام 2021 ، والدوري الأوروبي عام 2019 ، وكأس انكلترا عام 2018.

وبعد حصوله على الجنسية الإيطالية عام 2017، خاض بالمييري 19 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا الذي لعب معه منذ ايلول/سبتمبر 2018. وتوج بطلا لأوروبا في صفوفه خلال كأس اوروبا 2020 هذا الصيف.

بدأ البطولة كبديل قبل أن يلعب اساسيا بعد إصابة زميله في الفريق ليوناردو سبيناتسولا في ربع النهائي ضد بلجيكا.

من المتوقع ان يخوض اولى مبارياته الرسمية مع فريقه الجديد ضد كليرمون فيران في الدوري الفرنسي الاحد المقبل.

© 2021 AFP