الدفاعات الجوية السورية تتصدّى ل"أهداف معادية" فوق دمشق (سانا)

ستر ا ف ب/ارشيف

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دمشق (أ ف ب)

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت مساء الخميس ل"أهداف معادية" في سماء دمشق، وفق ما أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

وقالت سانا إنّه بعيد الساعة 23:00 (08,00 ت غ) "سُمعت أصوات انفجارات بالقرب من دمشق" ناجمة عن "تصدّي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في سماء العاصمة السورية دمشق".

ولم تفد الوكالة عن وقع إصابات.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "قصف إسرائيلي في محيط دمشق وجنوب محافظة حمص"، مضيفاً أنّ "القصف مستمرّ ولا نعلم بعد ما هي المواقع التي تم استهدافها".

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّ الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف خلال العام 2020 حوالى 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

وتكرّر إسرائيل أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

© 2021 AFP