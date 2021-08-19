برلين وباريس ولندن تندد في بيان مشترك زيادة إيران مستوى تخصيب اليورانيوم

جو كلامار ا ف ب

نائب وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، عباس عراقجي، أثناء مغادرته فندق غراند فيينا في ختام مناقشات مغلقة في العاصمة النمسوية، 27 نيسان/ابريل 2021

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برلين (أ ف ب)

نددت برلين وباريس ولندن الخميس زيادة إيران انتاج اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60%، داعية إلى استئناف المفاوضات في فيينا "دون إبطاء".

وكتب وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك "نحن، حكومات ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة، أخذنا بقلق بالغ علماً بالتقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تؤكد أنّ إيران أنتجت للمرة الأولى اليورانيوم المعدني المخصب عند نسبة 20%، وضاعفت بشكل ملحوظ أيضاً قدرتها على انتاج اليورانيوم المخصب، إلى مستوى 60%".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت الثلاثاء أنّ إيران وضعت آلية جديدة لتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في وقت تراوح مكانها المحادثات الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

وقالت الحكومات الثلاث "نجدد تأكيدنا أنّ (الخطوة) انتهاك خطير لالتزامات إيران وفق الاتفاق النووي المبرم في فيينا".

وأضاف البيان أنّ القدرات الجديدة "تعكس خطوات حاسمة نحو تطوير سلاح نووي، وليس لدى إيران أي حاجة مدنية موثوقة" تجبرها على تطوير هذه التكنولوجيات.

وأكدوا أنّ "القلق مضاعف خصوصا أنّ إيران قيّدت بشدّة وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى منشآت.

ويتوجب أساساً دفع التخصيب إلى نسبة 90% من أجل صناعة قنبلة نووية، ولو أنّ مراحل أخرى ينبغي أيضاً استكمالها.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

اثر ذلك بدأت الجمهورية الإسلامية التي تنفي على الدوام نيتها حيازة سلاح نووي، التراجع بصورة تدريجية عن التزاماتها ضمن اتفاق فيينا لضبط برنامجها في مقابل رفع عقوبات غربية وأخرى أممية.

ويبدي جو بايدن عزمه على العودة الى الاتفاق، فيما انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين الدولتين بوساطة أوروبية في العاصمة النمسوية في نيسان/ابريل.

غير أنّ الدبلوماسيين تفرّقوا في 20 حزيران/يونيو من دون التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وقال البيان الثلاثي المشترك "يتوجب على إيران وقف كل أنشطتها" التي تنتهك اتفاق 2015 "على الفور".

وتابعت الدول الثلاث "ندعو إيران بشدّة إلى استئناف المفاوضات في فيينا من دون إبطاء، بهدف إنهائها سريعاً وبنجاح".

وكان الاتحاد الأوروبي لفت إلى احتمال استئناف المفاوضات في مستهل شهر أيلول/سبتمبر.

© 2021 AFP