حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة شمال كاليفورنيا

باتريك ت. فالون ا ف ب

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق "ديكسي فاير" قرب ميلفورد في كاليفورنيا في 17 آب/أغسطس 2021

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سوسانفيلي (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

بدا حريق اندلع في غابة في منطقة عاصمة ولاية كاليفورنيا الأميركية قبل بضعة أيام خارجًا عن السيطرة الأربعاء بعدما أتى على قرابة 215 كلم مربعة.

ونُقلت ضحيتان على الأقل إلى المستشفى على متن مروحية بعدما دمّر الحريق الذي أُطلقت عليه تسمية "كالدور فاير"، مدينة صغيرة تقع على بعد حوالى 80 كلم من ساكرامنتو في شمال الولاية.

وكان آلاف السكان يستعدّون للفرار جراء توسع رقعة النيران التي تجتاح غابة الدورادو الوطنية منذ 14 آب/أغسطس، بسبب الجفاف الشديد والرياح القوية.

قال قائد جهاز الإطفاء في كاليفورنيا توم بورتر وفق ما نقلت عنه صحيفة "ساكرامنتو بي"، "رجاءً، اصغوا إلى التحذيرات وعندما نطلب منكم إخلاء (المنازل)، ارحلوا!".

وأضاف "نحن بحاجة إلى ألا تكونوا عقبة في طريقنا لنتمكن من حماية منازلكم من هذه الحرائق".

توسعت رقعة الحريق ثمانية أضعاف خلال 24 ساعة ولم يكن تحت السيطرة إطلاقاً الأربعاء، بحسب آخر بيان نشره جهاز الإطفاء.

"كالدور فاير" ليس سوى واحد من بين عشرات الحرائق التي تجتاح غرب الولايات المتحدة، المنطقة المعرضة لجفاف مزمن يفاقمه التغير المناخي.

وأمرت أجهزة الشرطة في مقاطعة ليك بشكل عاجل بإخلاء جزء من مدينة لوور ليك، بسبب حريق جديد سُمّي "كاش فاير".

أبعد باتجاه الشمال، ما زال حريق "ديكسي فاير" مشتعلاً بعد أكثر من شهر على اندلاعه. ورغم نشر أكثر من ستة آلاف رجل إطفاء، لم يتمّ احتواء سوى 33% منه. وقد أتى على أكثر من 2500 كلم مربعة توازي مساحة لوكسمبورغ، ما يجعله ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورينا.

تزايد عدد حرائق الغابات وشدّتها في السنوات الأخيرة في غرب الولايات المتحدة، مع إطالة فترة موسم الحرائق.

وترتبط هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، خصوصاً بالاحترار المناخي؛ فارتفاع درجات الحرارة وزيادة موجات الحرّ وانخفاض المتساقطات في بعض الأماكن هي عوامل تشكل ظروفاً مؤاتياً جداً للحرائق.

© 2021 AFP