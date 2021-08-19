كوبا ليبرتادوريس: أتلتيكو مينيرو وفلامنغو البرازيليَين إلى نصف النهائي

يوري إدموندو POOL/ا ف ب

هالك يحتفل بتسجيل هدف لفريقه أتلتيكو مينيرو البرازيلي أمام ريفر بلايت الأرجنتيني في ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس في 18 آب/أغسطس 2021

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بيلو هوريزونتي (البرازيل) (أ ف ب)

تأهل فريقا أتلتيكو مينيرو وفلامنغو البرازيليَين الأربعاء إلى الدور نصف النهائي من كوبا ليبرتادوريس، البطولة الأهم لاندية أميركا الجنوبية والموازية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلب الأول على ريفر بلايت الأرجنتيني 3-صفر واكتساح الثاني لأولمبيا الباراغوياني 5-1.

وظهر الفريقان البرازيليان بحلّة رائعة من الناحية الهجومية. إذ تمكن أتلتيكو من حسم نتيجة المباراتين بأريحية عقب فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم بوينوس أيريس 1-صفر.

وعلى ملعب بيلو هوريزونتي، سجّل لأتلتيكو فيديريكو ماتياس زراتشو (22 و61)، وصاحب الأعوام الخمسة والثلاثين هالك (34) الذي أحرز هدفه السابع في المسابقة القارية، بفارق ثلاثة أهداف عن هدّاف المسابقة هذا الموسم لحدّ الآن، لاعب فلامنغو غابريال باربوسا.

وبلغ أتلتيكو دور الأربعة للمرة الأولى منذ عام 2013 حينما أحرز اللقب، وضرب موعداً في الدور المقبل مع مواطنه بالميراس الذي تفوّق على الفريق البرازيلي الآخر ساو باولو، ليضمن البرازيليون مقعداً على الأقل في النهائي.

من جهة أخرى، بلغ فلامنغو الدور ما قبل النهائي إثر فوزه الساحق على أولمبيا 5-1 في برازيليا أمام 11200 مشجّع.

وسيتواجه في نصف النهائي مع الفائز بين فلومينيسي البرازيلي وبرشلونة الإكوادوري في مباراة مرتقبة بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتبقى المفارقة الكبرى أنّ البرازيل قد تُهيمن على المربع الذهبي بشكل تام في حال تأهل فلومينيسي.

© 2021 AFP